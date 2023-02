José Miguel Navarrete, el actor y comediante detrás de personaje de Botota Fox, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar una agresión sufrida en un circo de Viña del Mar, donde realizaba su show “La Botota y sus amigas”.

De acuerdo al relato que escribió en la red social, pero que más tarde borró, el humorista afirmó sentirse devastado por la situación: “Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena. Porque no merezco que me peguen, y por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ en el Marga Marga“.

“Creo que nadie se merece que le violenten. Menos basuras. Por lo mismo, muchas gracias a todos. Espero vernos pronto. Pero jamás, jamás en un circo. Solo pena siento”, agregó.

Pero sus palabras no terminaron ahí y añadió: “Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso. Pero al circo no vuelvo, créanme”, finalizó.

Respuesta del circo acusado de agresión por Botota Fox

Sobre el hecho ocurrido el recién pasado domingo, el circo en cuestión respondió en sus redes sociales, donde afirmaron que Navarrete fue quien agredió a personal del lugar, estando bajo la influencia del alcohol y las drogas.

“La verdad cómo Carpa Banana Show dueños del “Circo la Botota y sus amigas” lamentamos los hechos ocurridos el día domingo 29 de enero. Lo anterior es el resultado de una acumulación de agresiones que se vivió durante toda la temporada de enero hacia el personal del circo (Trabajadores), transformistas, dueño y su familia. Para nosotros es triste, pero debemos transparentar lo que pasó”, comenzaron diciendo.

“Botota el día 29 de enero después del show pasadas las 00:00 ingresó a una de las casillas de nuestro circo, específicamente a la administradora Daniela Villagra donde se realizan los pagos, momento en el cual debido a sus excesos de drogas y alcohol comenzó a insultar al dueño del Circo Víctor Villagra en frente de niños“, relataron.

A esto agregaron que Navarrete aumentó la índole de los insultos, ante lo que el dueño le habría pedido que se retirara para no incomodar a los asistentes al evento. En ese instante, el actor habría intentado agredir a la administradora del circo, por lo cual esta le respondió con un golpe para que “se calmara”, aseguraron en un comunicado.

Luego de esto, Botota se habría retirado del recinto mientras lanzaba piedras y agredía a quienes se le acercaban. A lo que añadieron: “Es terrible tener que decir que José Miguel Navarrete está perdido en la droga, ya que hace más de 7 años trabajamos con él y nunca habíamos vivido acciones cómo está de su parte y nos entristece verlo mal”.

Tras esto afirmaron que la alianza entre el recinto y el comediante llegaba a su fin.

En tanto, desde el entorno de Navarrete indicaron que entregarán una declaración pública en las próximas horas al respecto.