“Gracias a Dios que ya son menos, que se vayan”, este habría sido el remate utilizado por el artista circense Pastelito en uno de sus shows en Talcahuano cuando hizo un chiste contra los asistentes venezolanos al espectáculo, según una usuaria de redes sociales. Ante tales acusaciones, Agustín Maluenda se defendió y negó el hecho.

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Iris Romero, de nacionalidad venezolana, afirmó que el artista habría hecho un chiste xenófobo contra los habitantes de su país y en presencia de niños.

“Paso por acá, para contar la mala experiencia el día de hoy en este circo, donde acudí con mis hijas menores de edad y demás miembro de la familia para disfrutar y salimos de allí humillados“, comenzó relatando.

“En un segmento de su Show, unos de los payasos empezó a preguntar donde estaban las personas de Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, etc. y al final nombro a Venezuela. Mis niñas, muy orgullosas al escuchar el nombre de su país de origen, se levantaron y gritaron “¡Aquí!”, al igual que otro grupo que se encontraba en el recinto”, agregó.

“A lo que el payaso respondió: ‘Gracias a Dios que ya son menos. Que se vayan’, y el resto de los asistentes empezaron a reírse“, escribió. Ante esto, Iris aseguró que sus hijas se sintieron mal con lo ocurrido.

Sin embargo, al finalizar el show, el hombre detrás de Pastelito se liberó de su personaje en su cuenta de Instagram y dio su versión de los hechos.

“Quería referirme a un tema puntual que está dando vueltas en las redes sociales y de verdad me tiene un poquito… no dolido porque sé que nada malo hice, pero me tiene un poquito afectado porque no es como se está divulgando“, comenzó relatando Pastelito sobre el supuesto chiste contra venezolanos.

A esto añadió que empatiza con los inmigrantes, ya que él también lo fue, que a su circo acuden varios extranjeros y muchos son sus amigos. A esto agregó: “Sería incapaz de decir algo en contra de un niño, sería incapaz de decir algo que pudiera ofender a un niño porque trabajo con niños”.

“Lo que si fue, fue una broma que puede salir espontáneamente en cualquier show (…) saludo a todo el público, saludo a la gente de Chile, de Concepción, de Talcahuano y después digo ‘y a los extranjeros, Colombia, Venezuela’ y justo en esa función quedaban muy pocos, muy poquitos sentados y yo digo ‘¡Uy!, van quedando poquitos’ y la gente se rio, pero eso fue todo el chiste“, explicó Pastelito.