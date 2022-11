La ex chica Mekano hablará de los motivos de su quiebre, así como también profundizará cómo vive hoy su soltería y los rumores en torno a esta. "Yo necesito de amarme, valorarme y que me valoren como mujer", menciona.

Este viernes, Daniela Aránguiz protagonizará un nuevo episodio de Podemos Hablar, en donde hablará de su reciente quiebre con Jorge Valdivia. Asimismo, la ex chica Mekano afirmará que se encuentra en un proceso donde busca “amarme, valorarme y que me valoren como mujer”.

En un adelanto obtenido por BioBioChile, Aránguiz rememoró cómo vivió su relación con el futbolista, así como también quiso aclarar algunos rumores que surgieron luego de su bullado quiebre.

“Yo di toda mi vida por este matrimonio. Siempre lo puse a él primero que a mí, y ahora no”, asegura la también ex Maldita Moda.

Asimismo, Aránguiz afirma que Valdivia “fue mi primer amor. Y yo me quería morir al lado de Jorge”. Sin embargo, actualmente estaría buscando tener un nuevo ciclo en su vida. “Una ama tanto que se olvida de amarse a una misma, y creo que es momento que yo necesito de amarme, valorarme y que me valoren como mujer”, puntualiza.

Respecto al quiebre, si bien en el adelanto no se especifica qué acabó detonando su separación, Aránguiz afirma seria que “la mujer no tiene la culpa. Quien te tiene que respetar es tu marido”.

“Yo venía haciendo este duelo hace seis meses y le dije muchas veces que no me soltara. Y me soltó”, se lamenta.

Asimismo, se puede ver un breve momento en el bar, donde el barman y periodista Jaime Figueroa le pregunta a Aránguiz sobre una nota de un medio nacional, donde aseguran que compañeros de Valdivia en la Selección estarían invitándola a fiestas y salidas, consultando si los rumores eran ciertos.

“Sí (…) Jorge ha sido mis mayores alegrías, pero mis más tristes lágrimas”, asegura en el adelanto. Asimismo, al inicio del episodio, Aránguiz afirma que “estoy soltera y tengo derecho a conocer quien yo quiera en el proceso”.

Las disculpas de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz

En los videos promocionales al capítulo, se aprecia como Aránguiz verá un video del “Mago” Valdivia en el set, donde el deportista realizará disculpas públicas a quien es la madre de sus hijos.

“Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa y que además no te lo merecías. Quiero volver a decirte que te amo mucho”, asegura ante la atenta mirada de la invitada.

Hasta el momento, se desconoce cuál será la respuesta o la reacción de la ex chica Mekano ante el video.