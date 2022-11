Este viernes, Daniela Aránguiz será una de las invitadas al programa Podemos Hablar, en donde hablará de su reciente quiebre con Jorge Valdivia.

A través de un comercial emitido en CHV, que pudo ver BioBioChile, anuncian a Aránguiz como la flamante invitada de este viernes, en donde conversará sobre su separación con el futbolista.

“Yo estoy soltera”, afirma la ex Discípulo del Chef en el video donde no revelan quienes serán los otros invitados al espacio.

“Uno ama tanto que se olvida amarse a uno mismo”, asegura en el adelanto, apuntando también que “Jorge ha sido mis mejores alegrías pero mis más tristes lágrimas”.

Asimismo, Aránguiz verá un video del “Mago” Valdivia en el set, donde el deportista realizará disculpas públicas a quien es la madre de sus hijos.

“Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa y que además no te lo merecías. Quiero volver a decirte que te amo mucho”, asegura ante la atenta mirada de la invitada.

El quiebre de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Los rumores sobre el quiebre entre Valdivia y Aránguiz surgieron a mediados de octubre y su separación fue confirmada por la propia panelista de Zona de Estrellas.

“Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma y estoy muy bien”, expuso a finales de octubre en el programa de farándula Qué se comenta.

Aránguiz y Valdivia contrajeron matrimonio en 2004, cuando ella tenía 19 años y él 21. Desde entonces su relación ha pasado por altos y bajos, incluyendo diversas mudanzas debido a la carrera del deportista.

En 2020, la también modelo se sinceró sobre lo difícil que ha sido su relación con Valdivia. “Me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola”, sostuvo en medio de la cuarentena, en conversación con Jordi Castell.

“Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía”, recordó entonces.

A inicios de esta semana, algunos de los panelistas de Me Late compartieron un adelanto de Podemos Hablar, donde anunciaban el regreso de todo el equipo en el programa de conversación.

Según pudo confirmar BioBioChile, aquel episodio fue pospuesto y no tiene definida su fecha de estreno.