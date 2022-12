Quique Neira estuvo invitado el pasado al pasado capítulo de Hola Chile, donde habló de variedad de temas. En la instancia sorprendió al confirmar que uno de sus principales temas con Gondwana, Armonía de amor, estuvo inspirado en una periodista nacional.

En este sentido, el cantante sostuvo que nunca ha revelado el nombre de la comunicadora, con quien tuvo una relación amorosa que se extendió por tres meses.

“Lo que solo algunas personas saben, es que Armonía de amor yo se la escribí a una periodista que es conocida, pero nunca he dicho su nombre. Yo soy un caballero”, expresó.

“Yo pensaba que la relación, pero no ocurrió. Al menos quedó la canción, que es un éxito a nivel continental (…) No puedo decir su nombre, pero la gente lo sabe. Se dio a conocer, y no fui yo. Yo soy el caballero, y mantuve el secreto. No debí haberlo dicho”, agregó.

Quique Neira y… Lucía López

Si bien nunca ratificó esto, en mayo de 2018 Lucía López estuvo invitada al programa Sigamos de Largo de Canal 13, donde habló del pololeo de tres meses que tuvo con el líder de Gondwana.

“Yo tuve una relación con él, justo en ese periodo (…) fue una relación cortita, como de tres meses pinchando. En la época que grababa este disco se quedó en mi casa, y me dejó escrita la canción. Es un bacán, de verdad”, indicó en ese entonces.

No obstante, al ser consultada respecto a la letra del tema, López indicó que aquello debía confirmarlo el propio cantante, debido a que no le correspondía a ella.

“Eso yo no podría decir, tendría que decirlo él. Hay un registro de un programa en el que él cuenta algo. Aparte que creo que los músicos pueden decirle a esto a 50 mujeres (ríe). Aparte cuando tienen inspiración buscan una excusa para aterrizar las palabras”, expresó entre risas.