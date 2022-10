A través de redes sociales el compositor musical Juan Cristóbal Meza negó directamente a las acusaciones de su expareja, la actriz Nicole Block, quien afirma haber sido víctima de violencia intrafamiliar dentro de su relación.

Meza subió una historia de Instagram con un escueto mensaje tras la constante cobertura de la prensa. “Debido a las graves acusaciones de las que he sido, objeto debo aclarar: jamás he abusado ni psicológicamente ni físicamente de una mujer”, comenzó diciendo.

Asimismo, el compositor aseguró que actualmente “no estoy en condiciones morales, éticas, incluso emocionales para explicar la conducta de Nicole. Eso tendrán que hacerlo los mismos que la utilizan para vender sus titulares y su prensa basura”.

Este martes, la intérprete chilena realizó una publicación en sus redes sociales denunciando que, durante su matrimonio con Meza, había sido víctima de violencia psicológica y física.

“Exmarido o marido: los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, aseguró en un escrito de su publicación.

En eso, la actriz también comentó que “gorda es lo más suave que me dijiste hace 2 días”. “Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí, en mi talón de Aquiles”, acusó.

La historia de Nicole Block y Juan Cristóbal Meza

Meza, quien es 30 años mayor que Block, contrajo matrimonio con la actriz en mayo de 2018, mientras ella veía cómo su carrera comenzaba a despegar.

Luego de su matrimonio, se fueron a vivir a Los Angeles, Estados Unidos, pero en enero de 2020, la actriz anunció su separación del compositor, dos días después de que ella terminara su tratamiento por desórdenes alimenticios.

En julio de ese mismo año, la pareja se reconcilió y pasaron la cuarentena juntos, realizando terapia de pareja.

En octubre de 2021, Nicole Block confirmó estar en un proceso de divorcio con Juan Cristóbal Meza y contó que se fue a vivir con sus padres.

“La tercera es la vencida (…) actualmente me encuentro viviendo en Isla de Maipo, con mis papás, porque me separé de mi marido, Juan Cristóbal”, expuso entonces.