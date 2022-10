El compositor Juan Cristóbal Meza parece haber respondido a las denuncias de violencia intrafamiliar realizada por su exesposa Nicole Block, a través de una decidora frase en Instargram.

Este martes la actriz publicó en sus redes sociales un crudo relato donde acusa a Meza de haberla maltratado física y psicológicamente e incluso de amenazarla a través de redes sociales.

“Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente”, comienza la frase del filósofo francés Jacques Derrida, publicada por el hijo de Delfina Guzmán.

“La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros”, continúa.

“Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira”, cierra la reflexión.

La acusación de Nicole Block contra Juan Cristóbal Meza

La intérprete compartió este martes un video que data de octubre de 2019, donde aparece llorando y susurra en voz baja “para que te acuerdes de lo que te hace”.

Junto a él, subió una serie de mensajes que Juan Cristóbal Meza habría enviado tanto a la cuenta de Instagram de la mascota de Nicole Block así como al WhatsApp de la actriz.

“Lamentablemente, esto no ha cambiado. He guardado silencio por años… Pero ya no más”, comenzó escribiendo para luego dar una lista de lo que su expareja le habría hecho.

“Exmarido o marido: los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, reveló en su texto.

“Gorda es lo más suave que me dijiste hace 2 días”, añadió. “Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí, en mi talón de Aquiles”, acusó también.

La historia de Block y Meza

Meza, quien es 30 años mayor que Block, contrajo matrimonio con la actriz en mayo de 2018, mientras ella veía como su carrera comenzaba a despegar.

Luego de su matrimonio, se fueron a vivir a Los Angeles, Estados Unidos, pero en enero de 2020, la actriz anunció su separación del compositor, dos días después de que ella terminara su tratamiento por desórdenes alimenticios.

En julio de ese mismo año, la pareja se reconcilió y pasaron la cuarentena juntos, realizando terapia de pareja.

En octubre de 2021, Nicole Block confirmó estar en un proceso de divorcio con Juan Cristóbal Meza y contó que se fue a vivir con sus padres.

“La tercera es la vencida (…) actualmente me encuentro viviendo en Isla de Maipo, con mis papás, porque me separé de mi marido, Juan Cristóbal”, expuso entonces.