A través de redes sociales, la actriz Nicole Block realizó una publicación donde acusa a su exmarido, Juan Cristóbal Meza, de una serie de maltratos físicos y mentales que sufriría hasta la actualidad.

La intérprete compartió un video que data de octubre de 2019, donde aparece llorando y susurra en voz baja “para que te acuerdes de lo que te hace”. Asimismo, subió una serie de mensajes que Meza habría enviado tanto a la cuenta de la mascota de Block así como también a su WhatsApp.

“Lamentablemente, esto no ha cambiado. He guardado silencio por años… Pero ya no más”, comenzó escribiendo para luego dar una lista de lo que su expareja le habría hecho.

“Exmarido o marido: los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, reveló en su texto, apuntando que “gorda es lo más suave que me dijiste hace 2 días”.

“Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí, en mi talón de Aquiles”, acusó también.

En eso, la intérprete hizo un conteo de las cosas que, acusa, acabó pasando en su matrimonio. “Entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente, me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares”, comenzó en su lista.

De acuerdo a Block, en su relación también tuvo una serie de restricciones donde tuvo que cambiar su forma de vestir, dejar el lápiz labial rojo, dejar a sus amistades, entre otras cosas.

“Miraste en menos mi carrera de actriz, diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá”, recordó.

“Te entregué cada peso que gane sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo, porque cuando me escape de ti en Estados Unidos, llegué con una mano adelante y otra atrás a Chile, mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa”, añadió poco después.

Los maltratos que acusa Nicole Block

La intérprete aseguró además que fue víctima de diferentes episodios de celos, así como también de acoso con “textos enfermos” dirigidos tanto a ella como a sus amigos, así como también “socavaste mi autoestima”.

“Me invalidaste como profesional, como mujer, como ser humano. Abusaste de mí en todos los ámbitos en que se puede. Porque te repito, como en la carta que te escribí el 17/12/2019, el día que me escapé, con todas sus letras: eres un abusador”, añadió.

Asimismo, la actriz aseguró haber guardado silencio hasta ahora porque “me sentía tonta de haber aguantado tanto, por miedo. Pero ya no tengo miedo”.

Block y Meza tiene 30 años de diferencia y se casaron en mayo de 2018. Luego de su matrimonio, se fueron a vivir a Los Angeles, Estados Unidos. En enero de 2020, la actriz aseguró que se separó de su pareja dos días después de que ella terminara su tratamiento por los desórdenes alimenticios que le afectan.

Sin embargo, en julio de ese año, la pareja volvió a reunirse. Entonces, la intérprete aseguró que comenzaron vivir juntos durante la cuarentena y tuvieron terapia de pareja en línea.

En octubre de 2021, Block confirmó que está en proceso de divorcio con Meza. La artista contó que se fue a vivir con sus padres y distanciada de su expareja.

“La tercera es la vencida (…) actualmente me encuentro viviendo en Isla de Maipo, con mis papás, porque me separé de mi marido, Juan Cristóbal”, expuso entonces.

“Ya estoy en proceso de divorcio, entonces eso no ha sido tan fácil”, añadió.