Luego de que el compositor chileno Juan Cristóbal Meza publicara en redes sociales una respuesta a las denuncias de violencia intrafamiliar realizada por su exesposa Nicole Block, la intérprete volvió a referirse al tema en redes sociales.

A través de sus historias, la actriz compartió una cita de Sócrates respecto a la verdad, siendo una respuesta directa a la reflexión en torno a la mentira del filósofo francés Jacques Derrida compartida por Meza.

“La verdad se identifica con el bien moral, esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden por lo tanto quien conoce lo recto actuará con rectitud y el que hace el mal es por ignorancia”, compartió Block.

Durante la mañana de este miércoles, Juan Cristóbal Meza lanzó una profunda reflexión horas después de que su expareja lo acusara de haberla maltratado física y psicológicamente e incluso de amenazarla a través de redes sociales.

“Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente”, comienza la frase del filósofo francés Jacques Derrida, publicada por el hijo de Delfina Guzmán.

“La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros”, continúa.

“Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira”, cierra la reflexión.

Las acusaciones de Nicole Block contra Juan Cristóbal Meza

Durante la tarde del martes, la actriz chilena realizó una potente publicación en Instagram, donde acusó a su exesposo de agresiones físicas y psicológicas.

“Exmarido o marido: los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”, reveló en su texto.

“Gorda es lo más suave que me dijiste hace 2 días”, añadió. “Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí, en mi talón de Aquiles”, acusó también.

Tras la publicación, Block ha recibido el apoyo de diferentes personalidades, entre ellas, la influencer Titi Aguayo, así como también Flaviana Seeling y Antonella Ríos.

Asimismo, agradeció los comentarios en sus historias asegurando que si bien “me encuentro emocionalmente agotada”, “quiero agradecer de corazón los miles de mensajes que he recibido: apoyándome y validándome”.

“No se imaginan lo importante que es para mí sentir su apoyo y sentir que no estoy sola en esto”, cerró.