El presidente Gabriel Boric se reunió con el actor Pedro Pascal, uno de los chilenos más famosos en Hollywood, quien ha manifestado abiertamente su apoyo al mandatario.

El encuentro se dio en medio de la visita de Boric a Nueva York, Estados Unidos, donde ambos aprovecharon de fotografiarse juntos.

Aunque hasta el cierre de esta nota ninguno ha publicado aún la imagen oficial, los presentes en la reunión compartieron fotos y videos del momento, que se viralizaron rápidamente.

Recordemos que durante la campaña presidencial, el protagonista de The Mandalorian manifestó en varias oportunidades su apoyo al mandatario, siendo una de las fotos más recordadas una instantánea trucada donde se le ve usando una polera de la campaña de Boric.

“Los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón”, dijo en una oportunidad en sus redes sociales.

“Este 19 de diciembre vota 1, vota por Gabriel Boric”, emplazó luego.

Pedro Pascal and Gabriel Boric in New York today pic.twitter.com/eElwmTwaCF

— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) September 22, 2022