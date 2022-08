Luego de meses de expectativa alrededor del disco con artistas chilenos que prepara el afamado productor puertorriqueño de música urbana Álex Gárgolas, el cantante local Pablo Chill-E envió un contundente mensaje que se hizo viral en redes sociales.

La polémica comenzó cuando Gárgolas hizo promoción en sus cuentas oficiales de “Reggaetón Chileno vol.1″, álbum que iba a contar sólo con artistas nacionales y que según el medio especializado Trap2Day sumará ahora referentes puertorriqueños del género.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, dijo Gárgolas.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo a ver cómo lo van hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, añadió.

El post no cayó del todo bien en Pablo Chill-E, quien se manifestó por la misma vía con un ácido mensaje: “Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie pa sonar pa afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco)”, dijo de entrada.

“Y ahora que está toda la vuelta armada, menos! Cabros kls que los de afuera no se adueñen de nuestro género ni los hagan creer que nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta!”, continuó.

“Recuerden que todo esto lo construimos grabando en el baño con cajas de huevos, juntando plata pa los videos, trabajando por un sueño! Ni los sellos, ni los publicistas kls, ni la radio, ni ningún aparecido de afuera. Nosotros estamos aquí por nuestros cojones, que no se les olvide! Pa los de afuera, absténganse de opinar sobre algo que no vivieron, ni ayudaron a florecer. Quizá no somos millonarios, pero pa allá vamos”, comentó.

El texto se hizo viral e incluso motivó la respuesta de Gárgolas, asegurando que no existe ninguna rencilla con el rapero chileno.

“Estamos para aportar, esas mentes mediocres que nunca están conformes vean las entrevistas donde siempre digo que el movimiento de los chilenos lo hicieron solitos. Ahora les pregunto. ¿Ustedes aceptan una mano para llevar el género a otro nivel? El que quiera cuente conmigo el que no, pues siga su vida normal”, dijo.

“Eso no me hace ni más famoso, ni más millonario. Ya estoy hecho dando más de 700 canciones a nivel mundial y seguimos partiendo en la madre. No hay break pa tío Gargo. Los míos de Chile que cuenten conmigo siempre pa las que sea y los que no sigan por ahí tratando”, siguió en una historia en Instagram.

“Vuelvo y repito. En el movimiento chileno no he aportado nada. Sí a la industria musical global con una historia y trayectoria de 30 años, creando los artistas más grandes”, aseguró. Luego, fue explicícito sobre su relación con Pablo Chill-E: “Mi gente todo bien con @shishibosspaulito no vean monstruos donde no hay. Estábamos hablando ahora mismo. El man es real al igual que yo”.

“Reggaetón Chileno vol.1″, el disco de Gárgolas dedicado a los artistas nacionales, hasta antes del eventual arribo de los puertorriqueños al proyecto, iba a contar con Paloma Mami, Marcianeke, Harry Nach y Jordan 23, entre otros.