La expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, desmintió este sábado que el bailarín la haya agredido sexualmente luego de acusarlo de manera pública a fines del año pasado. “Jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, fueron parte de sus declaraciones.

La mujer había entregado el relato del presunto delito en una conversación en un Live de Instagram junto a la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, donde afirmó que el exparticipante de Yingo (Chilevisión) conocido como el “Potro” es un “psicópata”, acusando que la drogaba, que en una oportunidad la había violado y que incluso le enviaba videos íntimos junto a su pareja, Gala Caldirola.

En dos videos de Instagram colgados durante esta jornada, Muñoz reculó y ofreció disculpas públicas a Cabrera “por todo el daño que he ocasionado a él, a su familia, y por sobre todas las cosas quiero ofrecerle disculpas públicas a sus hijos, por dañar la honra de su padre”. “Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mi, jamás me obligó a nada“, escribió junto a las imágenes.

Muñoz añadió que cayó en excesos de drogas, tuvo un cuadro de estrés y en Navidad “explotó” y entregó la entrevista a Gutiérrez. En ese momento, afirmó, dijo “cosas que no son reales y asumo las consecuencias”.

“Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas (…) Iván nunca me obligó a estar con otras personas. Asumo todo lo que dije”, declaró.

Más tarde advirtió que la relación efectivamente era abierta, pero que no entraría en esos detalles porque se dio cuenta que “la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mí, a mi familia, a Iván, su reputación. Asumo mi error. Tengo 29 años, soy muy mujercita y lo que sí tengo son cojones, pantalones para asumir todo mi error“.

De esta forma, en un segundo video insistió en sus disculpas y aseveró que “lo único que busco es mi sanidad mental (…) Yo no estoy bien. Eso está más que claro. Yo toqué fondo y soy una mujer hecha y derecha que está asumiendo un error. Errar es humano, todos cometemos errores”, agregó.

“Nunca quise dañar a terceras personas (…) y con esto quiero terminar. Él jamás, pero jamás me obligó a absolutamente nada, porque yo soy una mujer adulta que sabe perfectamente lo que hace y que lamentablemente se asesoró con gente que no debía, sin pensar en las consecuencias. Y estoy hablando de la farándula chilena que lo único que busca es dañar a la gente“, cerró.

Luego de la acusación, recordemos, Iván Cabrera declaró escuetamente que “en relación a la entrevista realizada a mi expareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas durante el transcurso del día”. De ellas, no obstante, no se conocieron antecedentes.

Cabrera, además, había sido anunciado como uno de los participantes del programa Aquí de Baila (Canal 13). Sin embargo, conocida la acusación, la señal decidió suspenderlo de la competencia animada por Sergio Lagos a la espera de una aclaración por la vía legal. Reportes indicaban, además, que la relación del bailarín con la modelo española Gala Caldirola había finalizado debido a lo ocurrido.