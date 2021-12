En medio de todo el escándalo desatado luego de que Antonella Muñoz, exnovia de Iván “el Potro” Cabrera, acusara al bailarín de haberla maltratado, drogado e incluso violado, la exesposa de Cabrera, Tiffany Magrini, salió a defender a quien fue su pareja.

Fue a través de un comentario en la cuenta de Instagram de PrensaChilena donde Magrini comentó la situación, en medio de una publicación que hablaba de la suspensión del bailarín en el programa de Canal 13 Aquí se Baila.

La mujer respondió el comentario de otra persona en la publicación, quien aseguraba que no debían tomar medidas en contra de Cabrera “hasta que no se compruebe lo contrario”, a lo que Magrini aseguró que “lo defiendo porque es el papá de mis hijos y lo están tratando de violador, cosa que no es”.

“Lo que hacían en sus cuatro paredes ya es tema de ellos. A mi jamás me ofreció ni un tipo de droga, ni menos acostarme con más personas”, aseguró Magrini respecto a su exesposo. “Yo sí que lo conozco, estuve 10 años con él y aquí están saliendo afectados mis hijos”, apuntó.

“¿Crees que es muy bonito que vengan a acusarte de semejante barbaridad? Primero que se vayan a todo lo que corresponde a temas legales y después juzguen”, cerró.

Las acusaciones contra Iván Cabrera

Fue a través de un Live de Instagram que Antonella Muñoz entregó su testimonio a la periodista Cecilia Gutiérrez, ahí, aseguró que su exnovio “es un psicópata”.

Esto pues, afirmó, “me puso trampas. Dejaba su celular grabando cuando se iba a hacer eventos para escuchar las conversaciones con mis amigas. Me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba (…) me incitaba para que yo me grabara drogada”.

“Muchas veces perdí la consciencia de tanta droga. Una vez quedé inconsciente porque tomé seis pastillas de éxtasis y él me violó”, acusó.

Muñoz aseveró, además, que Cabrera le habría enviado videos íntimos de él y la española, y que no tomaría acciones legales.

El bailarín se refirió a las acusaciones mediante una publicación en sus Historias de Instagram. “En relación a la entrevista realizada a mi expareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas durante el transcurso del día”, escribió.

Por su parte, Gala Caldirola, quien había confirmado su relación con el bailarín hace unos meses, borró todas las publicaciones relacionadas a Cabrera y en la noche publicó un mensaje donde aseguró que “lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma. Le deseo lo mismo a todo el mundo”.