La noche de este miércoles Iván “El Potro” Cabrera protagonizó un escándalo luego de que Antonella Muñoz, expareja del bailarín, acusara que el exDiscípulo del Chef la drogó, violó y maltrató mientras estuvieron juntos.

Su acusación llegó a través de un live de Instagram junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, donde Muñoz contó una serie de episodios que vivió junto a Cabrera antes de entrar al programa culinario.

De acuerdo a la mujer, estuvieron tres años juntos, de los cuales en dos la relación fue secreta. “Estuve con él toda la pandemia, sin plata, porque él no tenía plata ni programa. Yo estaba haciendo mi emprendimiento de dreadlocks y así estuvimos sobreviviendo”, narró.

Fue entonces que el bailarín decidió terminar con ella al momento de entrar al programa de Chilevisión. Ahí, Muñoz aseguró que el bailarín continuó en contacto con ella cuando iniciaron las grabaciones y, de acuerdo a su relato, este le habría advertido que sería vinculado con Gala Caldirola, como parte del “juego televisivo”.

Acusaciones contra Cabrera

Tras esto, Muñoz comenzó a recordar cómo fue su relación con Iván Cabrera, asegurando que “este tipo es un psicópata”.

“Me puso trampas. Dejaba su celular grabando cuando se iba a hacer eventos para escuchar las conversaciones con mis amigas. Me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba”, acusó la ex del bailarín, que añadió que antes de su relación, nunca había consumido.

De acuerdo a Muñoz, el bailarín “me incitaba para que yo me grabara drogada”. “Muchas veces perdí la consciencia de tanta droga. Una vez quedé inconsciente porque tomé seis pastillas de éxtasis y él me violó”, narró, asegurando que el bailarín le confesó lo hecho sin remordimiento.

Tras el fin de la relación, el acoso no habría parado. De acuerdo a Antonella, Cabrera habría continuado escribiéndole aún cuando los rumores de su relación con Galdirola estaban a flor de piel. “Le mandé un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Ok, hablaré con él"”.

Sin embargo, el bailarín no paró e incluso le habría enviado videos íntimos de él y la española. “Ella es una víctima. Lo que él hizo no se hace, es violencia. Violó su privacidad”, apuntó Muñoz, quien asegura que el maltrato psicológico la llevó incluso a atentar contra su vida.

De todas formas, Muñoz aseguró que no ha considerado tomar acciones legales.

La respuesta de Iván Cabrera

Luego de que la entrevista acabara, el exchico Rojo se refirió al tema en sus historias de Instagram, asegurando que tomará acciones legales.

“En relación a la entrevista realizada a mi expareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas durante el transcurso del día”, expresó el bailarín.