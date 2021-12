El bailarín Iván Cabrera no será parte de Aquí se baila, el nuevo programa de talentos de Canal 13, luego que su exnovia Antonella Muñoz lo acusara de haberla agredido sexualmente.

La información fue confirmada por la señal a BioBioChile mediante una declaración en que explicaron que “a raíz de las acusaciones que han aparecido en torno a Iván Cabrera, se le ha comunicado a él y ha aceptado que su participación en el programa ‘Aquí se baila… talento sobre la fama’ ha quedado suspendida“.

Esto, señalaron, “hasta que se aclare judicialmente el caso y se llegue a la verdad y responsabilidad de los hechos”.

Su participación había sido confirmada por el excanal católico una semana atrás mediante un comunicado de prensa. Así, se sumaba a Matías Vega, Piamaría Silva, Yasmín Valdés, Valentina Roth, Thiago Cunha y Chantal Gayoso, entre otros.

Aquí se baila, conducido por Sergio Lagos, iniciará sus emisiones el lunes 10 de enero en horario prime.

Las acusaciones

Antonella Muñoz, entregó su testimonio en un Live de Instagram junto a la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez en que aseguró que él es un “psicópata”.

Esto pues, afirmó, “me puso trampas. Dejaba su celular grabando cuando se iba a hacer eventos para escuchar las conversaciones con mis amigas. Me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me drogaba (…) me incitaba para que yo me grabara drogada”.

“Muchas veces perdí la consciencia de tanta droga. Una vez quedé inconsciente porque tomé seis pastillas de éxtasis y él me violó”, acusó.

Incluso, aseguró que habría continuado escribiéndole aún cuando los rumores de su relación con Caldirola estaban a flor de piel. “Le mandé un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Ok, hablaré con él””, dijo.

Muñoz aseveró, además, que Cabrera le habría enviado videos íntimos de él y la española, y que no tomaría acciones legales.

El bailarín se refirió a las acusaciones mediante una publicación en sus Historias de Instagram. “En relación a la entrevista realizada a mi expareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas durante el transcurso del día”, escribió.