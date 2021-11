Paloma Mami, una de las chilenas nominadas a los Grammy Latino 2021, ya arribó al salón de Las Vegas donde esta noche se llevará a cabo la ceremonia.

En su paso por la alfombra roja, Mami capitalizó los flashes de la prensa con un ajustado vestido azul repleto de agujeros y cortes aleatorios, que a su vez dejaban entrever otras prendas de su look.

“Estoy nerviosa, yo creo que cuando esté adentro (en la ceremonia) me pondré más nerviosa”, dijo a TNT antes de entrar al salón principal. “Yo crecí admirando a mucha gente como Shakira, Daddy Yankee, Wisin y Yandel; mucha gente de aquí”, agregó.

Esta noche, la cantante compite por el gramófono latino al “Mejor Artista Nuevo”, categoría donde enfrenta a María Becerra, Bizarrap y Boza.

Su “ticket de ingreso” a la cita musical de este año fue su primer disco estudio, “Sueños de Dalí”, lanzado en 2021 después de meses de espera y expectativas.

Con elogios en Chile y el extranjero, el álbum ha destacado en el circuito latino como una de las placas relevantes de la actual música urbana continental.

“Hay muchos, muchos que están haciendo música urbana que yo encuentro que son buenos y con el tiempo yo creo que se van a abrir las puertas más y va a ser más fácil, y muchos chilenos van a salir. Yo espero que sí”, señaló esta semana al diario La Tercera, vía Associated Press, en su arribo a Estados Unidos, donde se definió como una “tomboy” (chica ruda).

“Siento que para mí ‘tomboy’ es en realidad que no me importa en verdad nada, no me importa lo que la gente opina de cómo me veo, no me importa si salgo súper rara vestida, si salgo con unos pantalones gigantes y una polera (camiseta) gigante y que la gente me confunda como por hombre a veces no me importa. Me ha pasado muchas veces y me da lo mismo… Eso es lo único que me ha hecho feliz”, comentó.