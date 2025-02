La joven actriz surcoreana Kim Sae-ron, reconocida por su participación en diversas producciones como "A Brand New Life" y "The Queen\'s Classroom", fue hallada sin vida en su hogar a los 24 años, luego de que un amigo descubriera su cuerpo al no conectarse a una videollamada programada. A pesar de no encontrarse indicios de terceros involucrados, la policía investiga la causa de su muerte. La carrera de Kim Sae-ron se vio truncada en 2022 tras ser sorprendida manejando en estado de ebriedad, lo que resultó en un accidente que causó daños a la infraestructura pública. Tras ello recibió una fuerte multa y dedicarse a trabajar en una cafetería en 2024, la actriz había recibido una oferta para un nuevo papel a finales del año pasado.

A lo 24 años fue encontrada sin vida la actriz Kim Sae-ron, originaria de Corea del Sur, en su casa, esto luego de que un amigo descubriera su cuerpo.

De acuerdo a CNN, la joven debía contactarse a una videollamada programa, pero no se conectó. Esto alertó a sus amigos, quienes acudieron a su hogar, donde hicieron el hallazgo.

Tal como detalla el mencionado medio, en el cuerpo de Kim Sae-ron, no se encontraron señales de que una tercera persona haya ingresado a su casa, sin embargo, la policía a cargo continua investigando el deceso para establecer su causa de muerte.

La actriz surcoreana tenía una carrera brillante, que la llevó a participar en producciones como A Brand New Life, Can You Hear My Heart, The Queen’s Classroom, Women of the Palace, entre otras, sin embargo, esta se vio truncada después de que en 2022 fuera atrapada manejando en estado de ebriedad.

Según reporta Infobae, Kim Sae-ron chocó su auto contra un transformador eléctrico, lo que provocó un apagón en la zona, además de daños a la infraestructura pública.

Sumado a ello, la actriz habría intentado evadir la alcoholemia, la que finalmente terminó por confirmar que los niveles de alcohol en su sangre estaban por encima del límite legal.

Pese a que la actriz recibió una alta multa, el equivalente a más de 13 millones de pesos chilenos, el rechazo del público no le permitió seguir creciendo y tuvo que despedirse de la actuación en la pantalla grande.

Por ello, durante 2024, se mantuvo trabajando en una cafetería, hasta que a finales del año pasado su agencia anunció que había recibido una propuesta para un nuevo personaje.