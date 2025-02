Lo que todas estábamos esperando finalmente es una realidad, Jisoo, de Blackpink, acaba de lanzar su miniálbum “AMORTAGE”, este 14 de febrero, nada menos que en el Día de San Valentín. Y como si eso fuera poco, nos sorprende con el video musical de su tema principal, “earthquake”.

Después de abrir su propia compañía, Blissoo, y firmar un contrato con Warner Records para llevar su música de forma internacional, Jisoo nos trae 4 canciones que van a estar en loop (expresión que se utiliza al poner algo en formato repetición).

Las canciones son “earthquake”, “Your Love”, “TEARS” y “Hugh & Kisses”, cuatro temas que muestran su sello personal y una vibra única, además de ser todas compuestas por ella.

De qué el MV de “earthquake” en “AMORTAGE” de Jisoo

La historia del tema comienza en una oficina, donde Jisoo recibe un mensaje notificándole cómo le está yendo en su día. Sin embargo, antes de que pueda responder, el mensaje es interrumpido, lo que marca el inicio de una transformación visual y emocional.

A medida que la canción avanza, Jisoo se adentra en una estética de maquillaje metálico, acompañado de una cola de cabello que parece cobrar vida en una explosión de energía.

Sumando que, el ritmo adictivo de la canción se complementa con una coreografía sencilla pero seductora, mostrando una faceta de Jisoo más teatral, como actriz. Cada movimiento refleja su versatilidad artística y su capacidad de cautivar con su presencia.

#JISOO IS CREDITED AS ONE OF THE WRITER OF AMORTAGE TRACKS. ALL HER SONGS IS SO BOP LIKE OMG SO TALENTED AND IM SO PROUD OF YOU 😭💜 SONGWRITER JISOO SLAYED! AMORTAGE OUT NOW#AMORTAGEbyJISOO#김지수가_세상을_흔든_아모르타주 pic.twitter.com/9g9JeyR2JH — ‘ (@sunnysunlisa) February 14, 2025