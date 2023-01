BTS Yet to Come in Cinemas vuelve a las pantallas grandes de todo el mundo para que los y las fanáticas puedan revivir el último concierto de la boyband surcoreana.

Recordemos que el año pasado el grupo había anunciado su retiro temporal indefinido, ya que sus miembros deben cumplir con la realización del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS Yet to Come in Cinemas

A través de su cuenta oficial de Twitter, BTS anunció el estreno de BTS Yet to Come in Cinemas. De esta forma, desde el 1 de febrero de 2023 se podrá ver en cines, y desde hoy podrán comprarse las entradas.

준비가 됐다면 부를게~♬ 아미밤 상영회로!

<BTS: Yet To Come in Cinemas>

예매 오픈은 1/11(수) 오전 9시 CGV 홈페이지, 모바일 앱에서!

아미밤들고 극장에서 만나요💜 📅 2023.02.01 CGV 대개봉💜

🔗 https://t.co/CMJVuIDyZN pic.twitter.com/DxolLoVkfn — ScreenX (@screenxofficial) January 9, 2023

En esta ocasión, podrá verse el último concierto de la banda de k-pop, antes de que Jin, el mayor de los integrantes del grupo, comenzara el servicio militar.

Se verá una versión reeditada y remezclada del concierto llamado BTS Yet Come in Busan, dirigida por Yoon Dong Oh. El espectáculo, realizado el 15 de octubre del año pasado en el marco de la Expo Mundial Busan 2023, fue gratuito y congregó a millones de personas, tanto física como virtualmente, a través de las transmisiones en vivo.

“Acompaña a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en este especial cortometraje, reeditado y remezclado para la gran pantalla. Descubre primeros planos inéditos y una nueva perspectiva de todo el concierto BTS Yet To Come in Busan. Incluye grandes éxitos de la carrera del grupo, como Dynamite, Butter e IDOL, además de la primera interpretación en concierto de Run BTS, perteneciente a su último álbum Proof. Nos vemos en los cines de todo el mundo para celebrar este momento. ¡Vamos a divertirnos!”, consigna la sinopsis de BTS Yet to Come in Cinemas.

¿Cuándo será el estreno en Chile?

Desde el 1 al 4 de febrero serán las funciones en Chile. En Cinemark, ya está disponible la preventa en formato premiere y tradicional.

Igualmente, desde hoy ya se pueden comprar las entradas para BTS Yet Come in Busan a través de Cinehoyts.

En Cineplanet o Muvix aún no hay información sobre si la cinta estará disponible.