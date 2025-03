La actriz Sadie Sink, conocida por su papel en 'Stranger Things', sería el nuevo fichaje de Marvel Studios y Sony Pictures para la próxima película de Spider-Man. Aunque se desconoce su papel, se especula que podría ser un personaje importante que introduzca a los mutantes al universo de Marvel. La cinta se estrenará en julio del 2026, con Tom Holland como protagonista y se rumorea que Sink podría interpretar a Jean Grey de los X-Men. También se considera la posibilidad de un nuevo interés amoroso para Spider-Man, siguiendo los sucesos de 'No Way Home'.

La actriz de ‘Stranger Things’, Sadie Sink sería el nuevo fichaje de Marvel Studios y Sony Pictures para integrarse a la próxima cinta basada en el superhéroe arácnido, Spider-Man.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la producción al sitio especializado de espectáculos hollywoodense, Deadline.

Pese a que se desconoce cuál papel tendrá la actriz de ‘La Ballena’, según trascendidos se trataría de un papel significativo, que incluso podría marcar la llegada de los mutantes al multiverso de Marvel.

La cinta, que tiene planificado su estreno para julio del 2026, será protagonizada por Tom Holland, como en las cuatro entregas anteriores, y las grabaciones comenzarían a finales de este año, cuando Sadie Sink haya terminado su trabajo como ‘Max’ en la serie de Netflix.

De acuerdo a Deadline, la actriz podría interpretar a Jean Grey, el personaje de los X-Men, lo que se condice con los rumores de que el mutante ‘Bestia’ sería parte de lo nuevo de Avengers: Doomsday.

No obstante, la artista también podría estar detrás de papel menos superpoderoso, pero igual de potente. Tal y como se mostró en Spider-Man: No Way Home, Peter Parker decide completar el hechizo del Doctor Strange que borra su identidad del mundo.

Por ende, ‘MJ’ (Zendaya) no lo recuerda, lo que podría dar pie a que el rol de Sink sea un nuevo interés amoroso para Spider-Man, tal como una variante de Gwen Stacy o una nueva versión de Mary Jane Watson.

Cabe mencionar que ni la actriz ni los estudios se han referido a la noticia.