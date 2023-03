Surgen las primeras imágenes que muestran a Lady Gaga personificando a Harley Quinn en la película Joker: Folie à Deux, la cual es dirigida por Todd Phillips y tiene como protagonista a Joaquin Phoenix como el villano de Ciudad Gótica.

De esta forma se puede ver a la intérprete luciendo un blazer color rojo, además de una blusa de rombos, falda oscura y medias que también poseen figuras geométricas.

Con esto se marca una diferencia importante entre esta versión de Harley Quinn y la llevada a cabo por Margot Robbie en Suicide Squad, The Suicide Squad y Birds of Prey.

Además, en las imágenes se logra ver que la cantante estaría grabando una escena donde su personaje detenido por las autoridades, al verse rodeada de policías.

More professional pictures of Lady Gaga on the set of “Joker: Folie à Deux” in New York City. pic.twitter.com/Q9YogZ6fUO

— Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 25, 2023