Este domingo se filtraron las primeras imágenes de la filmación de Joker: Folie à Deux, la segunda película de Joaquin Phoenix como “El Joker”, donde esta vez compartirá pantalla con la cantante pop Lady Gaga, quien interpretará a Harley Quinn.

En las fotos se puede ver a ambos protagonistas caracterizados como los personajes y también se captó a algunos extras vestidos como El Joker, lo que levantó sospechas sobre escenas donde, Phoenix, deberá lidiar con alucinaciones o distintas personalidades de este personaje.

En la misma línea, circula un video donde se ve al Joker original escapando de otras de sus versiones, lo que respaldó estas teorías, aunque aún se desconocen mayores detalles del trasfondo de la película.

Joaquin Phoenix filming #JokerFolieADeux in Los Angeles. This scene features Joker being chased by his other two personalities.#Joker2 #Joker pic.twitter.com/lWqVkCJDvC

— Dana (Store Name) #AmplifyBlackVoices (@sagesurge) March 5, 2023