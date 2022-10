La semana pasada, el guionista, escritor, documentalista de viajes y comediante Philip Rosenthal acabó sufriendo al probar el piure chileno en su programa Somebody Feed Phil. El espacio, donde Rosenthal acostumbra a viajar a diferentes países para conocer sus platillos estrella, tuvo un capítulo donde Chile es el flamante protagonista.

Todo ocurrió cuando Rosenthal llegó hasta el restaurante Boragó, donde compartió con Rodolfo Guzmán y hablaron de la preparación de diferentes alimentos. Entonces, Guzmán comentó sobre el piure y decidió extraer el marisco desde su roca original.

“El piure se ve como un coral enfermo, donde el chef hace un corte y saca el material”, describió el cómico en el espacio en donde se ve cómo extraen dicho alimento.

“Él corta, lo abre y saca lo que debe ser el corazón latente de esta cosa”, explica, a lo que Guzmán muestra maravillado dicho marisco y se lo entrega en las manos, a lo que Rosenthal, sin dudar, se come todo el piure de un bocado.

“Me lo entregó para mirarlo, para ver qué tan grande es. Y yo lo metí en mi boca, porque soy estúpido”, comentó después el propio cómico, quien cambia de expresión apenas comienza a sentir el sabor del alimento.

“Este producto realmente te despierta de golpe”, le comentó entonces el chef.

“Lo que no entendí es que los chefs solo usan una parte del piure, como condimento de otras cosas mejores”, afirmó Rosenthal, a la vez que Guzmán explica que solo se usa una pequeña parte del marisco.

“No sabía si me iba a desmayar, vomitar, o desmayarme y después vomitar”, describió el aventurero sobre el piure. Asimismo, quiso explicar el sabor al chileno, apuntando que “tiene mucha sal, pero también tiene un poco de sabor a erizo de mar, y algo más que no sé describir”.

“Es genial, ¿no es así?”, le pregunta entonces Guzmán a Rosenthal, quien lo mira confundido.

Tras titubear por unos segundos, el también escritor se limita a decir: “Es algo que nunca había estado en mi boca”. Asimismo, en conversación con las cámaras, aseguró de golpe: “Nunca más”.

El momento incluso lo compartió el propio viajero en sus redes sociales. Así, el documentalista escribió: “Estaremos en Santiago, Chile, donde conocí y fui vencido por un nuevo enemigo: piure. Alguien que ayude a Phil”.

3 days till Season 6! We’re going to Santiago, Chile where I meet and am defeated by a new enemy: piure. Somebody Help Phil. pic.twitter.com/dgoZGaDWIo

— Phil Rosenthal (@PhilRosenthal) October 15, 2022