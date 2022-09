A través de una entrevista con E! Online, Elizabeth Chambers admitió haber visto la serie documental House of Hammer -que relata las acusaciones en contra de su expareja, Armie Hammer-, describiéndola una experiencia “desgarradora en muchos niveles”.

En conversación el medio, reconoció que no planeaba ver dicho documental, pero que “un día dejé a los niños en la escuela, llegué a casa y lo vi”.

“Obviamente fue desgarrador en muchos niveles y fue muy doloroso. Pero al mismo tiempo, es algo que existe. El pasado es el pasado y todo lo que podemos hacer es tomarlo como un momento para aprender, escuchar y, con suerte, procesar y sanar en todas las capacidades”, aseguró.

Chambers aseguró además que la producción de Discovery+ “definitivamente me sorprendió, pero era lo que me esperaba”.

Por otro lado, también fue consultada respecto a si considera mostrar House of Hammer a sus hijos en algún momento, cosa que descartó debido a que en este momento “no es algo apropiado para ellos”.

Asimismo, la exesposa de Armie Hammer confirmó que el equipo de dicho documental quiso acercarse a ella para hablar en el proyecto, aunque descartó participar.

“Se acercaron, pero, en este proceso, todo lo que interesa y me importa son los niños y nuestra familia, y eso no era algo que iba a estar acorde a mis principios y objetivos con ellos”, agregó Chambers.

Elizabeth Chambers y su relación con Armie Hammer

La presentadora de televisión estuvo casada por 10 años con Armie Hammer, sin embargo, su relación acabó poco antes de que diferentes mujeres lanzaran una serie de acusaciones en contra del actor.

Dicho documental relata acusaciones de abuso, agresión sexual y maltrato psicológico ejercidas por varias generaciones de la familia del actor de Call Me By Your Name.

Entre lo publicado en el documental se encuentran mensaje de texto y de audio donde Hammer admite ser un caníbal, además de otros fetiches.

“Me considero feminista y solidarizo con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, y espero que encuentren curación”, dijo Chambers.

Respecto a su relación con Hammer, la jueza del canal Food Network aseguró que si bien ya no tienen una relación romántica, siguen compartiendo por el bien de los niños. “Armie se ha centrado en su curación”, aseguró, apuntando que se enfoca en ser buen padre.