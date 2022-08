Esta tarde, el servicio de streaming Discovery+ liberó el primer tráiler de su documental “House of Hammer” el cual relata las acusaciones de abuso, agresión sexual y maltrato psicológico ejercidas por varias generaciones de la familia del actor Armie Hammer.

Los relatos que acompañan las imágenes son de dos de las mujeres que han acusado públicamente al protagonista de Call Me By Your Name, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, y de nada menos que su tía Casey Hammer.

Entre algunos de los vistazos que mostró el documental se encuentran mensaje de texto y de audio donde Armie Hammer admite ser un caníbal, además de otros fetiches.

“Cada nueva generación de mi familia ha estado envuelta en oscuros delitos”, dice en el registro la familiar de Hammer.

La familia del actor, conocida por su poder económico, estaría rodeada de capas de horror, de acuerdo al tráiler.

De hecho, mediante un comunicado de prensa, el presidente del departamento de contenido de investigación y crímenes de Discovery+, Jason Sarlanis, señaló que “las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se habla del clan Hammer”.

A lo que añadió: “Con ‘House of Hammer’, somos testigos de detalles realmente inquietantes y secretos siniestros que el dinero y el poder no pudieron ocultar para siempre”.

Dentro de los relatos presentados por Vucekovich y Morrison, Hammer las habría contactado a ambas mediante mensajes en Instagram en los que aseveraba: “soy 100% caníbal, quiero comerte”, de manera literal, afirman las mujeres.

Haz click aquí para mostrar el contenido En otros mensajes, el actor habría dicho que “tenía la fantasía de que alguien le probara su amor y devoción, dejándolo atarla en un lugar público de noche para que las personas usen su cuerpo a su antojo”.

Courtney Vucekovich, en su acusación, agregó que el actor en una ocasión la amarró hasta dejarla inmóvil, ante lo que su reacción fue “cerrar los ojos hasta que todo termino”, aseguró.

Por su parte, la tía de Armie, Casey, dijo: “Cuando todo esto se reveló, yo no estaba en shock. Tú no te despiertas y te conviertes en este oscuro y controlador abusador […] en el exterior éramos la familia perfecta, pero multiplica Succession por un millón, esa era mi familia”.

El documental sobre la familia y el actor será estrenado el próximo 2 de septiembre a través del servicio de streaming en EE.UU, sin embargo, aún no se da a conocer la fecha ni donde podrá ser visto en Chile.