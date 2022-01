Foodtastic es la nueva apuesta de Disney, una que probablemente redefinirá los programas de competencia de cocina.

Estos espacios son populares alrededor del mundo, pero con Foodtastic Disney empuja los límites de estas producciones.

¿La razón? El programa mezcla cocina con desafíos.

Estos incluyen apegarse a la historia de una película de Disney.

En esa línea, los equipos deben imaginar un escenario y construirlo en base a alimentos, verduras o productos comestibles.

Cada episodio, ya disponibles en Disney+, tiene diferentes temas, con lo cual cambia el desafío y el escenario.

BioBioChile conversó con los jueces del espacio, Amirah Kassem y Benny Rivera; y su animadora, Keke Palmer. Lee acá el diálogo.

¿Cómo llegan a Foodtastic y de dónde nace la idea?

Benny Rivera: Mira, hay muchos programas de competencia en la TV actual, pero casi todos se basan en el mismo concepto.

Disney decidió crear un show como Foodtastic: una competencia en la cual los participantes tienen que crear piezas espectaculares basadas en personajes y escenas de películas de Disney.

Es la primera vez que se crea un programa así, todo basado en arte creado con comida o alimentos.

Amirah Kassem: No estamos usando solo pastel, cupcakes. Ya hemos visto eso.

Lo que me atrajo del programa fue que es arte y lo que estamos usando es comida. Esa es la diferencia. Lo primero es el arte, lo visual.

Crecí en México y siempre estaba con los colores, los sabores y eso es el arte que estaba haciendo.

Ver que hay artistas por todo el mundo que también lo hacen… no sé, con hielo, calabazas y no solo pastel es lo que es divertido y me atrajo personalmente, porque es mágico.

¿Cómo animadora, qué fue lo más divertido y lo más complejo del programa?

Keke Palmer: Creo que la parte más difícil fue ver a estas personas tan estresadas con tan poco tiempo viendo cómo construir estas piezas.

Y ver cómo ayudarlos, sin ayudarlos. Esto es mucho de lo que ellos realmente hacen (en sus vidas profesionales).

Foodtastic explora el mundo de la competencia de comida en el arte, entonces ver cuánto corazón ponen queriendo ganar… a veces fue muy difícil.

Lo más divertido sería cuando tuve que cantar una canción de La Bella y la Bestia mientras trabajaban.

Hice algo corto y lo pasé muy bien, esperando alivianar un poco el aire.