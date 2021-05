La actriz Sara Ramirez, conocida mundialmente por su papel de Callie Torres en Grey’s Anatomy, será del reboot de Sex and the City que prepara HBO MAX.

En la serie que llevará por nombre And Just Like That… la intérprete de 45 años se unirá a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Ramírez dará vida a Che Díaz, una comediante que se identifica con el género no binario y que conducirá un podcast en el que Carrie Bradshaw (Parker) participará frecuentemente.

El personaje cuenta con un importante sentido del humor y una visión progresiva de la vida, que no dista mucho de la ella.

El año pasado Sara reveló identificarse como una persona no binaria. “En mí está la capacidad de ser un chico afeminado, una chica amachada, una chica femenina, un chico amachado. Todos. Ninguno”, escribió la intérprete de 44 años junto a una selfie donde mostraba su nueva imagen.

En su perfil en Instagram, Ramírez también aclaró que usará tanto los pronombres She/her (ella) y They/Them (ellos) y especificó que es un “Humano no binario”.

La intérprete confesó en 2016 ser bisexual, esto tras el tiroteo en un club nocturno LGBTQ en Orlando.

En Grey’s Anatomy, su personaje también se identificaba como bisexual y contrajo matrimonio tanto con un hombre y como con una mujer. Su rol se convirtió en un ícono para la comunidad LGBTQ+ y ella se transformó una activista de sus causas.

“Salir del clóset en público era algo que temía porque me preocupaba que pudiese afectar mi carrera de manera negativa. Tenía miedo de la discriminación que pudiese enfrentar no sólo fuera de Hollywood, sino que también dentro”, confesó en esa oportunidad.

Ramírez lleva ocho años casada con Ryan DeBolt, un analista de negocios en TIMEC.

Tras salir de Grey’s Anatoy, Sara fue sido parte de la serie Madam Secretary y prestó la voz para la reina Miranda en la serie infantil Sofia the First.