El 2021 ha sido un año de descubrimiento y reflexión para Demi Lovato. Hace algunas semanas lanzó su documental Dancing with the devil, donde habló abiertamente de sus trastornos alimenticios, la sobredosis que vivió hace algunos años, del abuso sexual que sufrió en la adolescencia y de su sexualidad.

Hoy la cantante vuelve a la noticia tras contar que “tuve la revelación de que me identifico como no binaria”. Así lo señaló en la promoción del primer episodios de su podcast 4D with Demi Lovato.

“Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y todavía estoy descubriendo”, aseguró Lovato.

En su programa, Lovato quiere ayudar a explicar al mundo qué significa tener esta identidad de género. Eso sí, afirmó que no pretende “ser una persona experta o portavoz”, por lo que estará en compañía de Alok Vaid-Menon, una voz importante dentro de la comunidad.

“Cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad y la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes… han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás”, reconoció en Instagram. “No solo mi vida ha sido un viaje para mí, también vivía para los que estaban al otro lado de las cámaras”, añadió.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de hacerles saber que me identifico como una persona no binaria y que oficialmente cambiaré mis pronombres (en inglés) a they/them en el futuro”, agregó.

“Esto ha llegado después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí… Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigue viviendo en tus verdades y sé que te estoy enviando mucho amor”, cerró.

Recordemos que el término no binario designa a las identidades que no se reconocen sólo con aspectos masculinos o femeninos, por ende no se identifican como hombre o mujer.