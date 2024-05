“Antes muerta que sencilla, ay qué sencilla, ay que sencilla” es la frase con la que en los 2000 todo el mundo bailó, desde el Team Mekano con Karen Paola al frente hasta todas las discotecas del mundo hispano.

La cantante, María Isabel López Rodriguez, o simplemente María Isabel, una joven española que llegó desde Ayamonte, una localidad que casi limita con Portugal, para hacer bailar a todo el mundo.

Tenía 9 años y una personalidad que a muchos llamaba la atención, sobre todo cuando se enteraban que era una de las compositoras de la canción que la llevó a la fama.

Pero, 20 años después de que se hiciera conocida con su pegajosa canción, qué pasó con María Isabel. Te lo contamos aquí:

María Isabel: Antes muerta que sencilla

Cómo una canción escrita por una niña de 9 años se vuelve un hit a nivel mundial? La respuesta está en el Festival Eurovisión Junior, un concurso de talento que se realiza desde 2003 con participantes de toda la Unión Europea.

Niños de 9 a 14 años se presentan con sus canciones para lograr el primer lugar representando a su país. María Isabel participó en 2004, cuando ganó la selección en España y fue hasta noruega para mostrar todo su talento.

La canción era un himno feminista sobre la carga que llevan las mujeres en sus hombros, uno que, a juicio de la cantante, en su tiempo “no caló, porque no nos tenían muy en cuenta a las mujeres. Para mí es un orgullo”, destacó 20 Minutos.

Aunque la canción cautivó al jurado y María Isabel se transformó en la ganadora del Eurovisión Junior con “Antes muerta que sencilla”, lo que le dio el punta pie inicial a una carrera de 20 años.

Cantó su canción por todo España y en Chile se hizo famosa con Karen Paola cantándola junto al Team Mekano en las tardes del 2004.

Una carrera que se consolidó rápidamente

María Isabel cautivó a una generación, porque tras su triunfo en Eurovision Junior con “Antes muerta que sencilla” inició una carrera que elevó a estrella en sólo un año.

Se paseó por todo España, América Latina e incluso, Japón, con su primer álbum, “¡No me toques las palmas que me conozco!”, que apareció en 2004, lo que la mantuvo en la primera línea de conciertos, programas de televisión y galas.

Para 2005, sacó dos álbumes de estudio más, Número 2 y Capricornio, luego en 2007 y 2009 participó en las bandas sonoras de Angeles S.A., la comedia en la que prueba con la actuación, y Los Lunnis con María Isabel, un programa de Televisión Española en el que participó durante un par de años.

Para 2015 se mantenía en la escena musical de España y 10 años después de su última incursión en los estudios, lanzó un nuevo álbum, Yo decido.

Con una de sus canciones, “La vida solo es una”, intentó volver a representar a España, pero esta vez en el concurso Eurovisión, aunque no lo logró y quedó en tercer lugar.

Aunque luego tuvo algunas colaboraciones con otros artistas, no es hasta 2019 que lanza “Tu mirada”, una canción con ritmos urbanos y aires de flamenco que llevaron a muchos a compararla con Rosalía, quien ya tenía una carrera consolidada.

Una chica de TV y el retiro

Su carrera en la televisión continuó, participando en “Tu cara me suena”, el talent show donde imitó a varios cantantes y ganó dinero para causas solidarias.

Durante los años que vinieron, María Isabel siguió sacando algunos sencillos, aunque terminó retirándose de la música, debido a problemas de ansiedad, destacó La Vanguardia.

En su cuenta de Instagram señalaba, “Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, peros que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia… y más yo que nunca he dejado de luchar. Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir”.

Se mantuvo en otras cosas, pero no dudó en comunicar una gran noticia a sus seguidores de redes sociales, en 2023 se transformó en madre con el nacimiento de su hija Daliana.

La pequeña nació el 14 de febrero de ese año, dando un nuevo aire a la vida de la joven, aunque sus seguidores le continuaban preguntando si volvería a la música.

A través de sus stories de Instagram, María Isabel contestó, “Mi música siempre formará parte de mi vida, y parte de la vuestra, no descartaría nunca volver, en el evento de Krash me sentí increíble… ¡Y aún tengo más eventos donde mi música estará presente! Me encantaría crear una gira con toda mi trayectoria… pero para todo hay un tiempo… los proyectos llevan tiempo, ¡pero seguro que lo haremos!””.

A 20 años de “Antes muerta que sencilla”

Aunque demoró un poco, María Isabel concretó su vuelta al escenario. Primero, en enero de este año, cuando se confirmó su participación para “Bailando con las estrellas”, un programa de danza con artistas de España que ganó el pasado abril.

Pero, cuando causó sensación e hizo vibrar a sus seguidores fue hace un par de semanas, cuando se presentó en el “PrePartyES“, la fiesta que se realiza antes de que comience el concurso que este año ganó Nemo Mettler, representante de Suiza.

Enfundada en un traje brillante, se paró en el escenario con la confianza de 20 años de carrera y no dudó en hacer bailar a todo el mundo, con abanico en la mano y el público coreando su canción.

Además, recibió un homenaje que mostró su carrera por aquellos años en que era la participante de España en Eurovision Junior, donde aparecieron sus abuelos y su madre, lo que la emocionó hasta las lágrimas.

“Siempre voy a estar agradecida a la canción que me cambió la vida”, comentó la cantante en medio de la fiesta que se realizó en Madrid.

“Quiero deciros que Antes muerta que sencilla me ha dado la vida y cantaré la canción hasta el día que me muera. Nunca dejaré de cantar una canción que me ha dado tanta vida, tanto éxito y a todos vosotros. Os quiero”, terminó la artista que ya tiene 29 años.

Revisa aquí la presentación de María Isabel.