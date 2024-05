Hace un año, a pocos meses de anunciar su primer embarazo, la modelo argentina, Vanesa Borghi, sufría la pérdida de su hija Clara, quien falleció a solo horas de haber nacido.

Fue la misma influencer trasandina quien reveló la noticia y registró el proceso de su embarazo en sus redes sociales.

Ahora, en la misma plataforma, la comunicadora de TVN volvió a referirse a la pérdida de la pequeña, a su vez actualizó sobre su estado de salud, ya que hace algunos días tuvo que acudir a urgencias por fuertes dolores.

“Como ustedes saben desde el miércoles no me siento bien, incluso fui a la clínica (a urgencias) por un dolor muy fuerte que aún persiste. Al parecer tengo síndrome facetario lumbar derecho“, reveló.

A lo que agregó: “Pero conversando con mi hermana, ella me hizo replantear si inconscientemente no me estaba sintiendo mal o culpando a mi cuerpo, por lo que nos pasó el año (pasado) con Clara”.

“Lógicamente, no lo sé, el dolor en el cuerpo es real, pero también tomo en cuenta lo que ella me comentó y trato de agradecerle a mi cuerpo por todo lo que me brinda día a día. Mañana se cumple un año que Clara nos dejó y quizás este es un proceso que debía pasar“, dijo Vanesa Borghi.

En una siguiente imagen de la carroza que transportó a su hija fallecida, la modelo añadió: “Quizás, sin querer, estoy somatizando la pena de que mañana hace un año de que la gordita partió”, escribió para luego agradecer el apoyo a sus seguidores.