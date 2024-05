La noche de este lunes, Nicole Moreno denunció haber sido chocada por alcance, supuestamente, por un médico en la comuna de Vitacura, hecho que evidenció a través de sus redes sociales.

“No puedo creer que me haya chocado un médico por detrás, con cero ética profesional, y que todavía no haya llegado Carabineros (…), no llega la ambulancia, no llega nadie. Solamente me ayudó Seguridad Ciudadana”, manifestó “Luli” en los registros compartidos en sus historias de Instagram.

Horas después, a eso de la madrugada de este martes, Nicole compartió una serie de videos donde brindó más contexto de la situación y se mostró en buen estado, esperando a someterse a ciertos exámenes médicos en la clínica.

Nicole Moreno tras accidente vehicular en Vitacura

“Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, les quiero comunicar que ya me trasladaron a la clínica luego de casi dos horas de espera. Sufrí un accidente, salí de mi entrenamiento y me chocaron. La verdad que fue impactante, aún estoy en shock“, dijo la modelo en primera instancia.

Con ello, la fisicoculturista agradeció a todos aquellos que se habían preocupada por ella, y lamentó que el accidente sucediera en el marco de sus entrenamientos para una nueva competencia fitness: “Voy a representar a Chile y me estoy preparando para competir”.

Moreno detalló que se iba a someter a un escáner “para detectar cualquier lesión en el cerebro y también la parte que me duele, que es toda la parte de la espalda, las vértebras, la zona lumbar, etcétera”

“Me da pena lo sucedido, todavía estoy en shock. Venía de entrenamiento, de comer mi comida como corresponde para representar de la mejor manera a Chile en mi próximo campeonato, y lo más probable es que no pueda seguir entrenando“, lamentó.

“Qué pena igual… Estoy bendecida. Mi auto está bendecido. ¿Les mostré ya mi virgencita? Bueno, después se las muestro, es Santa Teresita”, continuó la exchica reality mientras intentaba mostrar lo que parecía ser una cadena, y que no pudo exponer debido a que usaba un cuello ortopédico.

“Luli” agregó que apenas había comprado su auto lo había bendecido, “y no tan sólo el auto, también las llaves, y en verdad que existen los milagros. Igual la saqué barata como se dice en buen chileno, pero estoy en shock“, cerró.