Hace dos años Pedro Pascal se daba cita con el actor y comediante estadounidense Joel McHale en el podcast conjunto con Ken Jeong, en ese entonces el chileno se comenzaba a hacer conocido por su papel en la serie de Star Wars, The Mandalorian, cuando el humorista le hizo un incómodo comentario sobre la dictadura de Augusto Pinochet.

Las celebridades de Hollywood hablaban en ese momento de las vacunas contra el virus del Covid, pues la reunión se dio en medio de la pandemia, fue ahí que Pascal reveló que su padre es médico y que conocía de cerca la importancia de la inoculación.

Tras esto, el actor de descendencia coreana le preguntó de donde era su familia, por lo que el intérprete de The Last of Us relató la experiencia de sus padres y hermanos escapando del país a causa de la dictadura posterior al golpe de estado de 1973.

Fue tras esto que McHale apuntó: “¡Que EE.UU. respaldó!”. Luego de titubear un poco, Pedro Pascal le susurró: “¿De verdad te quieres meter en eso?”, haciendo referencia a la acusación contra el país en el que se encontraban.

“Lo que quiero decir es que cuando uno piensa en la historia de Chile ellos aún… los números … ‘9 mil personas fueron asesinadas’, ‘no, no, no es probablemente alrededor de 13 mil’ y luego viene alguien y dice ‘son 45 mil’ y es toda gente que desapareció o que llevaron volando sobre el océano y los empujaron desde un avión. Fue un gobierno loco. La gente no lo entiende. Cuando cuentas que tu papá salió a escondidas de un hospital, solo había dos formas de que eso terminara”, explicó McHale.

Tras darle la razón, Pedro Pascal detalló que su padre siempre intentó explicarle que fueron afortunados de poder escapar a tiempo de la dictadura.