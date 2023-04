El actor chileno Pedro Pascal fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time, con un perfil que estuvo a cargo de una de sus grandes amigas en la industria hollywoodense, Sarah Paulson.

En la selección, el artista no fue seleccionado en la categoría “Artistas”, sino en el rótulo “Íconos”, donde compartió honores con Jennifer Coolidge, el Rey Carlos I, Salman Rushdie y Ke Huy Quan, entre otros.

“No soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender sobre Pedro: no estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no te lo daré)”, bromeó Paulson en el texto que introduce a Pascal en la revista.

“Lo que te daré es la garantía de que todo lo que esperas que sea, ÉL LO ES: poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y poner sus hombros anchos para apoyarte. No es un producto, es real”, define.

“Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no responde a su forma de Adonis. Es la belleza que lleva adentro. Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes. Él es todo el maldito asunto”, cerró.

Líderes como Lula da Silva, Joe Biden, Gustavo Petro, María Herrera Magdaleno, y artistas como Drew Barrymore, Zoe Saldana, Doja Cat, Colin Farrell, Salma Hayek y Aubrey Plaza, también fueron parte del recuento.