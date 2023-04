Este jueves el imitador nacional Stefan Kramer revolucionó las redes con un nuevo personaje sumándose a su repertorio, se trata de Pedro Pascal, el actor nacido en Chile que actualmente triunfa en el extranjero junto a grandes estrellas de Hollywood.

Kramer en cuestión recreó la atmósfera de la serie The Last Of Us, donde Pascal es protagonista, con cómicas impresiones del actor. Sin embargo, esta noche lanzó una nueva imitación para anunciar su próximo show Kramer en Concierto.

El evento tendrá lugar el sábado 15 de abril a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello y lo que se conoce hasta ahora es que tendrá temática musical, según explicó el artista en el video.

“Soy Pedro Pascal y los quiero invitar a ver el espectáculo de Kramer en concierto. (…) Voy a estar yo ahí por si quieren tomar unas fotos con Joel. Voy a reír mucho y voy a comer pan con palta”, mencionó Kramer imitando a Pascal.

Stefan Kramer se llena de elogios tras imitación de Pedro Pascal

El video fue publicado hace pocos instantes y ya acumula más de 10 mil reacciones, mientras que la imitación anterior ya casi alcanza las 50 mil en Instagram.

La imitación del personaje de Pedro Pascal en la serie de HBO se dio en primera instancia para una campaña de Nivea, en la que colaboró Kramer. “Muy agradecido de que me llamen a ser parte de esta serie que amo, junto a este gran actor chileno que admiro“, escribió en la red social.

Además, dejó una serie de comentarios positivos. “Primera vez que veo tan feliz un comercial de 5 min”; “Hermoso trabajo”; “Sólo tú puedes superarte”, fueron algunas de las felicitaciones que recibió.