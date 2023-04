Stefan Kramer sacó risas con una nueva imitación. ¿Su inspiración? El actor chileno Pedro Pascal.

El comediante lanzó un clip donde aparece vestido como Joel, el protagonista de The Last of Us, recorriendo un edificio abandonado.

Allí se encuentra a un asustado Kramer escondido detrás de un cartón con quien conversa en español y en inglés.

Tras verificar que no estaba infectado y revelar que ambos eran chilenos, los dos deben huir de un clicker que los persigue.

El video nació para promocionar una marca de desodorantes, pero Stefan Kramer afirmó estar muy contento, ya que es fan de la serie de HBO y de Pedro Pascal.

“Muy agradecido de que me llamen a ser parte de esta serie que amo, junto a este gran actor chileno que admiro”, escribió junto al video que compartió en Instagram.

Los comentarios sobre su trabajo no se dejaron esperar y el imitador se llenó de aplausos. “Impactante!! Seco seco seco!!”, escribió Jorge Zabaleta, mientras que Eduardo de la Iglesia añadió: “Se pasó”.

Mira aquí la imitación de Stefan Kramer a Pedro Pascal