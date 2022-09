Fue este jueves que el equipo médico de la Reina Isabel II afirmó estar “preocupado” por el estado de salud de la monarca. Luego de varias horas de tensa expectación, la BBC -canal público y oficial del Reino Unido- confirmó el fallecimiento de la soberana británica, dando así fin a sus más de 7 décadas de liderazgo.

La noticia generó gran recogimiento entre los ingleses, quienes se avocaron a recordar a la Reina. Entre ellos resaltó su última aparición pública donde recibió en el Castillo Balmoral a la nueva Primera Ministra del país europeo, Liz Truss.

Fue este martes que la política arribó a la residencia en Escocia donde se encontraba Isabel II, situación que se dio por primera vez en la historia de la Monarquía Británica.

Cabe recordar que el acto protocolario conocido como el “besamanos” -aunque la práctica se limita a una reverencia o un apretón de manos- donde la Reina le pide a la Primera Ministra que asuma el mencionado rol en la nueva administración, usualmente se realiza en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, el delicado estado de salud de la monarca en ese momento no le permitió viajar.

No obstante, la ceremonia se realizó igualmente, sin imaginar que esta dejaría la última fotografía de la Reina antes de su fallecimiento.

Fue mediante la cuenta oficial de Twitter de la Familia Real que la imagen quedó plasmada. En ella se puede ver a la monarca vestida con una larga falda de estampado escocés, zapatos negros, una blusa de color gris claro y un cárdigan a juego.

En la fotografía, la Reina Isabel II saluda con un apretón de manos a la recién asumida Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss.

No obstante, un detalle que no dejó ajeno a nadie fue un notorio moretón en la mano de la monarca, el cual ocupaba casi todo el dorso de esta.

Según varios medios y usuarios de la red social, este hematoma se habría generado luego de que la Reina hubiera tenido una vía intravenosa en ese lugar.

Sin embargo, igualmente la Reina se veía alegre y sonriente en la ceremonia.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022