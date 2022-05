Este jueves Amber Heard se sentó por última vez en el estrado en medio del juicio por difamación que la enfrenta a su exesposo, Johnny Depp. En aquel lugar, la actriz apeló a lo emotivo y contó las consecuencias que ha tenido el proceso judicial en su salud.

En primer lugar, la estrella de Aquaman arremetió contra los seguidores de Depp, acusando que ha sido humillada por ellos en redes sociales durante el último mes.

“Me acosan, humillan y amenazan todos los días. Incluso simplemente entrar a esta sala del tribunal, sentarme aquí frente al mundo, ver las peores partes de mi vida usadas para humillarme. La gente me quiere matar y me lo dice todos los días”, expuso.

“La gente quiere poner a mi bebé en el microondas y me dicen eso. Johnny me amenazó, me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida. Me han amenazado de muerte”, agregó.

Sin ir más lejos, la actriz de 36 años sostuvo que se siente víctima de una “campaña de acoso” en su contra.

“En el acoso, la humillación, la campaña en mi contra que se repite todos los días en las redes sociales y ahora en las cámaras de esta sala. Todos los días vivo este trauma. Mis manos tiemblan, me despierto gritando”, comentó entre lágrimas.

Relación de Amber Heard con sus amigos

Asimismo, también habló sobre como ha cambiado la relación que ella tiene con sus amigos, asegurando que incluso ha tenido que implementar protocolos.

“Mis amigos tienen que vivir con un conjunto de reglas tácitas sobre cómo no asustarme, cómo no tocarme, cómo no sorprenderme. Mis mejores amigos tienen reglas sobre cómo pueden tocarme”, aseveró.

“Tengo reglas sobre los profesionales médicos… ginecólogos que veo, para que no tenga un ataque de pánico o un evento desencadenante, donde revivo el trauma, incluso si estoy entrenando para una película, Aquaman 2. Ocurre un desencadenante y tengo un colapso, tengo que lidiar con eso debido al daño que tengo”, añadió.

Hay que señalar que estas son las últimas jornadas del juicio entre las celebridades, cuyo matrimonio acabó en 2016.