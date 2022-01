Un año más, que se va... pero no sin dejar su huella en la cultura pop, porque durante 2021 ocurrieron muchas cosas que seguro olvidaste, pero aquí te recordamos.

2021, un año que ya termina y para muchos pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aunque para otros, se sintió como un alargue del 2020 que casi no existió con los confinamientos alrededor del mundo debido a la pandemia de covid-19.

Esto ha hecho que mucha de las cosas que pasaron este año se vean lejanas, especialmente noticias de la cultura pop como la entrevista que casi acaba con la realeza o un documental que liberó a Britney.

Para ayudar a tu memoria, te dejamos algunas de las más importantes.

Bridgerton: la serie más vista de Netflix, hasta enero de 2021

Si hay alguien en el mundo del espectáculo que sabe cómo impresionar y atraer audiencia es Shonda Rhimes, la creadora de series como Grey’s Anatomy o Scandal, pero Bridgerton, una serie de época inspirada en las novelas de Julia Quinn, fue la que se llevó el premio grande a principios de este año.

El show se transformó rápidamente en la serie más vista en la historia de la plataforma, con 82 millones de cuentas que habían reproducido la producción en sus primeros 28 días tras su estreno durante la Navidad de 2020.

La obsesión con la historia de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el Duque de Hastings (Regé-Jean Page) implicó incluso un cambio en la economía de Reino Unido, considerando que Ebay reportó un aumento en la búsqueda de diversos productos asociados a la serie.

Por ejemplo los corsés (39%), blusas de encaje (37%) vestidos con manga de princesa (26%), diademas (25%) e incluso, los juegos de bordado (65% ) indicó Tatler.

2021, el año del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West:

Aún no terminaba el furor de Bridgerton cuando el mundo vio como la celebrity más famosa del mundo, Kim Kardashian, le pedía el divorcio a su ahora ex marido Kanye West.

Fue el portal TMZ quien reveló la noticia, luego de que se conociera que la pareja -que llevaba 7 años de matrimonio y 4 hijos en común- atravesara problemas maritales durante gran parte del 2020, mientras Kanye lanzaba su campaña presidencia y Kim lidiaba con la pandemia junto a sus hijos.

La razón del divorcio habrían sido las profundas diferencias políticas y el estilo de vida que mantenían la estrella de realitys y el rapero. Aunque se conoció en febrero la decisión de la pareja, se comentó que habría sido una decisión que se tomó mucho antes, aunque Kim habría aplazado el proceso debido a los problemas psiquiátricos de West.

Oprah entrevista Meghan y Harry

Como explosiva se calificó la entrevista que Oprah Winfrey realizó al príncipe Harry y la duquesa de Sussex Meghan Markle, donde revelaron los duros momentos que vivieron mientras eran parte de la Familia Real Británica.

En la conversación la pareja reveló los conflictos al interior de la familia mientras ella estaba embarazada de su primer hijo, Archie. Además ,dieron a conocer conversaciones que existieron sobre qué color de piel tendría el bebé cuando naciera, considerando la herencia afroamericana de Meghan.

La entrevista que se realizó en Los Angeles, California, donde vive actualmente la pareja, generó polémica, aunque por su parte la reina Isabel II respondió a través de un comunicado oficial del Palacio de Buckingham en que detalló que “toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan”.

La monarca añadió en su declaración: “Las cuestiones planteadas, en particular la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado”.

Framing Britney Spears: el documental que dejó en shock al espectáculo

FX y The New York Times realizaron una serie documental donde se presentó “Framing Britney Spears”, el episodio que dio a conocer la realidad de la cantante Britney Spears, quien vivía desde 2008 bajo la tutela legal de su padre, que tenía control absoluto sobre sus finanzas y ella.

La pieza tomó el testimonio de los fans de la cantante que crearon el movimiento #FreeBritney con el objetivo de rescatar a la princesa del pop, algo que recién se hizo efectivo en octubre de este año cuando Jamie Spears por fin perdió la tutela de su hija ante la justicia.

La artista compartió un potente mensaje a días de su “liberación” en octubre de 2021 señalando: “Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en que estoy, ¡que ahora que estoy aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa, porque tengo miedo de cometer un error!”

De igual forma criticó profundamente el sistema legal de Estados Unidos, que permitió que durante 13 años viviera bajo este régimen. “¡No he hecho nada para que me traten como lo han hecho durante los últimos 13 años! ¡Estoy disgustada con el sistema y desearía vivir en otro país!”.

Aunque la cantante agradeció profundamente la ayuda que prestaron sus fans, confesó recientemente que aún no está preparada para volver a la música, debido a las traumáticas experiencias que vivió. “Me hicieron cosas horribles, tengo miedo”.

El barco que bloqueó el Canal de Suez

El canal de Suez que une el mar Mediterráneo y el mar Rojo vivió días de locura en marzo de 2021, luego de que el portacontenedores “Ever Given” encallara en medio del canal bloqueando por días el tránsito de cientos de barcos.

El gigantesco portacontenedores de 400 metros de eslora y más de 220.000 toneladas de peso, se desvió de su trayectoria y bloqueó una de las vías más transitadas del mundo.

Las consecuencias del bloqueo fue que al menos 425 barcos que transportaban incluso ganado vivo quedaran atascados en cada extremo, lo que también generó importantes retrasos en la entrega de petróleo y otros productos, con repercusiones en el precio del oro negro.

Incluso se volvió un meme de internet, cuando se viralizó la imagen de una pequeña retroexcavadora intentando ayudar a desbloquear al gigante marítimo.

La reunión de Friends

17 años pasaron para que los actores de Friends, la popular sitcom que rompió todo tipo de récords de audiencia entre la década de los 90 y 2000, se volvieran a reunir en televisión y fue precisamente en su antiguo set donde se dieron cita para un especial de HBO Max.

Denominado “Friends: The Reunion”, el especial conducido por el presentador James Corden contó con todos los participantes de la serie, pero también la visita de históricos del show de Warner como Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) Elliott Gould y Christina Pickles, quienes personificaron a Jack y Judy, respectivamente, los padres de Ross y Mónica y Reese Witherspoon, quien encargó a Jill, la hermana de Rachel.

Aunque no sólo participantes de la serie estuvieron presentes, sino que también personalidades dieron a conocer su experiencia con la serie como por ejemplo integrantes de BTS que utilizaron la producción para mejorar su inglés o la activista Malala Yousafzai, una fanática de Friends gracias a una compañera de universidad.

Justin Bieber, Cara Delevigne y hasta Cindy Crawford estuvieron junto a los protagonistas modelando los icónicos vestuarios del show, así como Lady Gaga, quien interpretó junto a Lisa Kudrow “Smelly Cat”.

Bennifer: de vuelta otra vez en 2021

En septiembre de 2021, el lanzamiento de la película “El último duelo” de Ridley Scott, fue el escenario donde por fin pudimos ver a Ben Affleck y Jennifer Lopez oficializando su relación ante el público que los recibió en a alfombra roja del Palacio de Cine del Lido en Venecia.

La pareja comenzó a verse junta desde mayo de 2021, luego de que la actriz y cantante terminara su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y el actor finalizara su romance con la cubana Ana de Armas.

Recordemos que Ben y Jennifer se conocieron en 2003 cuando ambos trabajaron en “Gigli” y rápidamente se comprometieron aunque el enlace nunca se concretó y un año después se confirmaba públicamente su ruptura.

El retorno de la pareja casi dos décadas después de su rompimiento revolucionó internet trayendo de vuelta a “Bennifer” una de las duplas más queridas del espectáculo.

El Juego del Calamar: Aún más obsesiva que Bridgerton

El reinado de Bridgerton duró sólo hasta octubre de este 2021, cuando Netflix afirmó que El Juego del Calamar era su serie más vista de la historia de la plataforma, sumando 111 millones de espectadores en sus primeros 28 días de emisión.

Se trata de un K-drama que trata sobre un grupo de personas con dificultades económicas que son reclutadas para participar en una serie de juegos, muy parecidos a los típicos de infancia de Corea del Sur, pero con la diferencia de que si pierdes eres aniquilado y si ganas, obtienes un botín millonario que va creciendo tras cada muerte.

El éxito surcoreano sorprendió a todos y superó todas las expectativas de la plataforma. Incluso logró asegurar una segunda temporada.

“Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor para una segunda temporada, así que casi siento que no nos dejan otra opción”, declaró Hwang Dong-hyuk, el creador de la ficción que está trabajando ya en el proceso creativo de esta.

Taylor Swift y los 10 minutos de All Too Well

Una versión extendida de 10 minutos de la canción All Too Well de Taylor Swift bastó para que Jake Gyllenhaal volviera a ser uno de los hombres más odiados por los fans de la cantante norteamericana que sorprendió con el relanzamiento de su disco Red.

La cantante reveló el tema con una extensión que hablaría de la relación que mantuvo con el actor mientras ella tenía 20 años y Gyllenhaal 29, dejando al descubierto las tóxica dinámica que tuvo la pareja durante los momentos que estuvieron juntos.

Aunque nunca ha existido una confirmación de que la canción fue dedicada al actor, para los fans no existe duda alguna de que es él de quien habla la norteamericana.

La canción, que fue lanzada con un cortometraje protagonizado por Sadie Sink, la actriz de Stranger Things, incluye también una participación chilena a través de una frase de Pablo Neruda: “Es tan corto el amor y es tan largo el olvido”.