Esta semana la cantante Taylor Swift estrenó una versión extendida de 10 minutos de su canción All too Well, la cual fuera un éxito durante 2011, justo después de su quiebre con el actor Jake Gyllenhaal.

Junto con esta nueva variante del tema, la artista estrenó hace algunas horas un cortometraje que refleja la historia detrás de las letras.

La producción está protagonizada por Sadie Sink (Stranger Things) y en ella Swift utilizó una famosa cita del poeta chileno Pablo Neruda, correspondiente al Poema 20: “Es tan corto el amor y es tan largo el olvido”.

Luego del lanzamiento de este trabajo, que se enmarca en un relanzamiento de su disco Red, muchos de sus seguidores se volcaron a redes sociales para hacer alusión a una de las historias en torno al tema: la supuesta dedicatoria a Gyllenhaal.

Hay que recordar que el romance entre ambos fue bastante corto, cuando el actor tenía 29 años y la cantante 20. Sin ir más lejos, ambos terminaron justo antes que ella cumpliera 21.

Nunca ha existido una confirmación respecto a dedicatoria, aunque para los fans de Taylor “tampoco existen dudas respecto a quién va dirigida”.

Sin ir más lejos, una de las frases dice: “Y nunca fui buena para contar chistes/Pero el chiste dice: ‘Me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”.

Otra versión afirma que el título de la canción hace referencia a una bufanda roja que Swift habría dejado olvidada en la casa de Maggie Gyllenhaal, hermana de Jake, cuando “todo iba bien”. Aquella prenda sería conservada aún por él.

“Ahora me has mandado mis cosas y yo regreso sola a casa / Pero guardas mi vieja bufanda desde entonces / Porque te recuerda a la inocencia y todavía huele a mí”, se indica en una parte.

Hay que señalar que el corto, en apenas 2 horas, alcanza dos millones de visualizaciones en la cuenta oficial de YouTube de Taylor.