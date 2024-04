Este lunes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó hasta el Centro de Justicia a la audiencia de revisión de sus medidas cautelares a tres meses desde que el 9.º Juzgado de Garantía de Santiago le decretara arresto domiciliario total, tras ser formalizada por delitos de fraude al Fisco.

El tribunal denegó la rebaja en la medida cautelar, sin embargo, accedió a que la imputada pueda acompañar a uno de sus hijos (quien forma parte del espectro autista) a terapia todos los días viernes.

Tras la audiencia, Barriga accedió a hablar respecto a la decisión con algunos medios presentes: “Yo estoy junto a mis niños. Lo más importante para mí era tener las terapias que estaban suspendidas ya casi cuatro meses para mi hijo menor”, manifestó, según recogió La Tercera.

Rechazan rebaja de la medida cautelar de Cathy Barriga

Sobre los delitos que se le acusan y por el proceso judicial que ha vivido, la exautoridad expresó haber pasado por “procesos dolorosos, tristes, de impotencia, de rabia. Hoy día solo quiero que esto pase, que se siga investigando, que se agregue todo lo que sea necesario y finalmente que se haga justicia“.

“Yo trabajé de corazón, soy una persona común y corriente, que llegó a la política porque me casé, me enamoré de una persona ligada, una familia política, me invitaron a participar en ello. Trabajé con el corazón y seguiré defendiéndome como lo he hecho siempre”, agregó Barriga al medio citado.

A ello, Cathy aseguró nunca haber faltado a la medida de arresto domiciliario a pesar de los diversos cuestionamientos que se le han hecho a través de redes sociales. “Yo no he faltado nunca a esta medida. Estoy en mi casa y la ley es súper clara (…), cuando hay malas intenciones, todo se tergiversa“, declaró.

La exalcaldesa de Maipú aseveró también a La Tercera que hoy en día, sus miles de seguidores son su motor, pues le “entregan energía todos los días. Ellos me pedían, Cathy, por favor, te extrañamos, te echamos de menos. Estamos compartiendo recetas, actividad física, que es lo más importante para estar bien”.

Finalmente, Barriga concluyó: “Yo creo que la gente tiene muy claro también cómo funciona todo esto. Y nada, me voy tranquila, me voy contenta igual, porque voy a poder llevar a mi chiquitito a la terapia“.