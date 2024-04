Una fiesta, un casamiento, la unión de un legado, una celebración. Ese fue el espíritu que se sintió desde el segundo piso del Campus Oriente, con la inauguración de la nueva muestra de Casa Violeta Parra llenándose de aplausos, guitarreos, coros del público asistente, y las voces de Tita e Isabel Parra, haciendo eco en los altos cielos de esta galería que ahora acoge la obra pictórica y utensilios personales de Violeta Parra.

A través de la exposición “Paz y Justicia”, Casa Violeta Parra festeja la llegada de las obras de la icónica folclorista chilena a la UC. Se trata principalmente de arpilleras y pinturas, que llegan para complementar un catálogo que ya contaba con piezas inéditas como sus creaciones en papel maché, y que conforman hoy el grueso de la obra de Violeta Parra: un legado artístico y social que ahora está reunido en su casa definitiva, resguardado e investigado por la universidad tras el convenio firmado con la Fundación Violeta Parra, presidida por su hija Isabel.

“Su obra era denunciante, con sentido social y hablando de temas álgidos y dolorosos como la condición de la vida de la población y sus carencias. En Chile no se hablaba de esos temas y menos se cantaba sobre ellos. Son temas que hoy están tan presentes como cuando Violeta Parra estaba viva. La gente hoy nos escribe deseosa al enterarse de esta exposición, con ganas de venir a ver a la Violeta Parra en su casa”, dice Isabel Parra, junto al guitarrón chileno, una de las piezas personales más reconocidas de la folclorista y que forman parte de ese legado familiar, cobijado hoy desde Campus Oriente.

“Si protestara contra la guerra nadie me escucharía. Pero así sí: todo el mundo me escucha y me cree”, afirmaba Violeta Parra en una entrevista en Suiza. La artista plasmó a través de sus creaciones su convicción por la paz social, y la justicia ante una época en que los conflictos políticos iban en aumento tanto en su país como en el exterior.

Esas reflexiones dentro de su obra están reunidas hoy en la muestra “Paz y Justicia”, donde Casa Violeta Parra exhibe parte de su colección con una treintena de obras seleccionadas especialmente para reflejar aquella sensibilidad y carácter de denuncia en la trayectoria de esta artista. Aquella mirada sobre sus creaciones cobra una nueva lectura hoy, cuando las mismas tensiones sociales que Violeta graficó en el pasado parecieran más presentes que nunca a lo largo de todo el mundo.

Violeta por Chile y el mundo

En esta selección de sus creaciones, “Paz y Justicia” presenta una treintena de obras expuestas, con entrada liberada, en las que se exhibe al público arpilleras emblemáticas como “Contra la guerra”, y pinturas como “Prisionero Inocente” y “Machitun”.

Durante la ceremonia de inauguración, junto al rector UC Ignacio Sánchez, Milena Rojas -nieta de la artista y curadora de Casa Violeta Parra-, y autoridades como la vicerrectora de Comunicaciones Rosa María Lazo, y la directora de Extensión Cultural UC Daniela Rosenfeld, se reunieron más de cien personas, quienes transitaron por la muestra y además tuvieron la oportunidad de oír a Isabel Parra -presidenta de la Fundación Violeta Parra-, y a Tita Parra realizando una presentación musical.

Canciones como Parabienes al revés, Quisiera tener cien pesos, y Malhaya el amor, Malhaya fueron parte del repertorio que causó aplausos y gritos en honor a Violeta Parra, reviviendo el espíritu de la histórica peña de los Parras desde su nueva casa en la UC.

Exposición e itinerancias

Con 400 metros cuadrados, y un cielo lleno de hojas de parra que forman parte del diseño realizado por Árbol Color y el equipo de Marcial Cortés-Monroy, las personas pueden recorrer desde hoy esta exposición, de lunes a viernes, de forma gratuita, y solicitar visitas guiadas a través del correo visitasguiadas@uc.cl

Además, con la obra ya completa, se planifica que el legado de Violeta Parra ahora también pueda tener itinerancias en otros espacios y regiones, con un compromiso de acercar los sonidos, letras y mensajes de la folclorista a lo largo de Chile. Y también más allá: actualmente, la pieza “Fresia y Caupolicán” está itinerando en Europa, como parte de la exposición Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art, orientada a mostrar cómo el arte textil es también un formato de denuncia política. Esta arpillera de Violeta se exhibe hoy en el Barbican Centre de Londres y durante el segundo semestre estará en el Stedelijk Museum de Ámsterdam.

“Es importante que la obra de Violeta esté lo más visible posible, porque su mensaje de denuncia y de lucha social están muy presentes en los conflictos que se viven tanto en Chile como en el exterior. Desde Casa Violeta Parra, la idea es poder proyectar y difundir su trabajo, investigándolo y haciendo de este espacio un lugar de encuentro donde las personas puedan sentir que Violeta y su obra viven con fuerza”, dice Milena Rojas Cereceda, curadora de Casa Violeta Parra.