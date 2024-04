El pasado fin de semana La Tercera publicó una entrevista realizada a Cristián Campos, en la cual el actor entregó sus cargos tras la querella que interpuso Raffaella Di Girolamo en su contra. La publicación ha tenido diversas reacciones.

Uno que se mostró particularmente crítico fue José Antonio Neme, quien en un live con Latife Soto expresó sus aprensiones con los dichos del artista.

En primer lugar, el periodista manifestó haber quedado extrañado con las expresiones de Campos, en relación a sus hijos Pedro y Antonio.

“Hay pasajes de la entrevista que son bien curiosos, yo debo reconocerlo. Pero Campos da unas declaraciones muy extrañas, y tiene algunas respuestas que son particulares”, expuso.

“Por ejemplo, le preguntan por la posición de sus hijos biológicos, apoyar el comunicado de la familia Di Girolamo (…) si yo tomo distancia de mi padre por una razón de ese tipo, es porque creo que mi papá tiene una cuota de responsabilidad, no va a ser porque yo creo en el cometa Halley. Es como rara la explicación que da”, agregó.

Asimismo, en su estilo, Neme se refirió al apartado donde Campos aseguró: “hace 14 años Raffaella nos informó que yo la había abusado”.

Entrevista de Cristián Campos

Ahora es la víctima, Cristian campos, relata que Rafaella lo amenazó hace 14 años … Eres un bastardo #RafaellaYoTecreo pic.twitter.com/z9pY5PzXob — Alicia Reportera del Pueblo 📝♋ (@Roja53C) April 29, 2024

En este sentido, el animador de Mucho Gusto expresó: “Lo que no me cuadra, es que sí usted supo en 2010 a través de un llamado de su hijastra que lo iban a acusar, cómo se quedó callado 14 años”.

“O sea, lo primero que yo hago es que si me llama mi hijastra, para decirme que soy un presunto abusador sexual, y yo no he hecho eso, tomo el teléfono, llamo a la mamá de mi hijastra y le pregunto qué está pasando acá”, añadió.

“Es decirle ‘cómo es posible que tu hija, que yo crié como la mía, me llame para decirme esto’. Si yo soy inocente, lo primero que hago es decirle a todo el mundo, en la familia lo que está pasando”, siguió.

Finalmente, el comunicador insistió sobre este mismo punto, asegurando que aquello debió haber sido un “calvario” familiar bastante grande.

“Puede ser que Cristián Campos esté diciendo la verdad, lo que estoy diciendo es por qué guardar durante 14 años, arrastrar un calvario sin decirle a nadie”, cerró.