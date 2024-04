El aparatoso vendaje de Lando Norris que asustó a fanáticos de F1: ¿Qué le pasó al piloto de McLaren?

El piloto de McLaren, Lando Norris, asustó a los fanáticos de la Fórmula 1 tras aparecer con un vistoso vendaje en su rostro. ¿Qué le pasó al británico?

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, preocupó a los fanáticos de la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Miami que se disputa este fin de semana.

Y es que quien fuera segundo en Japón hace unos días, se dejó ver con un aparatoso vendaje en su rostro, el que le tapaba específicamente la zona de la nariz.

De acuerdo a Mundo Deportivo, el miembro de la escudería ‘papaya’ aprovechó el fin de semana libre para irse de fiesta a Países Bajos, donde sufrió un accidente.

“Lando Norris sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba de fiesta en un barco en la ciudad de Ámsterdam”, detalló el citado medio.

Si bien las imágenes del piloto con la nariz ensangrentada y la cara vendada corrieron como la pólvora en redes sociales, finalmente el británico no tendrá problemas para correr en Miami.

“Norris recibió asistencia médica y siguió con la fiesta rodeado de amigos. Las lesiones no revisten gravedad y, al no haber fractura, su presencia en Miami no corre peligro”, apuntaron desde MD.