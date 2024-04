Esta tarde de lunes, tras suspender la semana distrital, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunieron para sesionar.

En concreto, para discutir -en particular- el proyecto de ley sobre las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

En la Cámara, el presidente de la instancia, diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), comentó que pediría un acuerdo para votar hasta total despacho.

Pese a lo anterior, desde el oficialismo, la diputada Maite Orsini (RD) pidió la palabra y anticipó que el Comité del Frente Amplio no daría la unanimidad a lo solicitado.

Según dijo la parlamentaria, “compartiendo la premura en poder despachar este proyecto de ley a sala, como usted bien señala, es un proyecto de suma importancia que llevamos un año discutiendo en estas comisiones unidas”.

“Y si bien hay disposición por parte de mi comité a trabajar todas las horas que sean necesarias, nosotros no podemos dar el acuerdo para despacharlo hasta total despacho, porque no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”, complementó.

A lo anterior, agregó que “estamos disponibles a que hagan sesiones de 10, 12 horas, pero el citar hasta total despacho implica que eventualmente tengamos que despachar el proyecto con una discusión poco adecuada para la urgencia que este proyecto tiene”.

Por lo que pidió “fijar los horarios de cada una de las sesiones, con todas las horas que usted estime pertinentes, pero sin establecer mañana (martes) el total despacho”.

De esta manera, al no contar con unanimidad, el presidente de la instancia anunció que durante la sesión de mañana martes 30 de abril se hará la misma solicitud para despachar las RUF.

RUF: reacciones tras decisión anunciada por Orsini (RD)

Sobre eso, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), comentó “cuando pedimos la unanimidad de los comités para poder sesionar esta semana, la tuvimos y que todos los comités, sin excepción, me llamaron y se comunicaron conmigo para solicitar que tomáramos acciones desde lo legislativo”.

“Por eso es que me parece mal, y quiero mencionar (…) de que hagamos de esto un enfrentamiento y un debate por un tema procedimental”, complementó.

En la misma línea, el diputado socialista Raúl Leiva (PS) sostuvo en que hay una necesidad de “ser capaces de no seguir profundizando diferencias”.

Por el contrario, dijo, se debe “buscar acuerdos para sacar adelante esta legislación. Y por eso, presidente (Miguel Ángel Calisto), le solicito que reitere el recabar la unanimidad de esta comisión para mañana poder despacharlo hasta total despacho”.

Finalmente, desde la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) planteó que “ojalá el Gobierno haga su trabajo también de persuadir a las bancadas oficialistas en esa dirección”.

Lo anterior, “para que tramitemos esto hasta total despacho” porque “los que tuvimos la oportunidad de conversar con las fuerzas que están allá, en la región del Bío Bío, haciendo su trabajo, requieren certeza jurídica en esta materia y por lo tanto nuestro deber es dársela”.