La presentadora Gayle King, amiga del príncipe Harry y la duquesa de Sussex Meghan Markle, aseguró que la pareja tenía un plan de contingencia ante el deterioro de salud o, incluso, eventual deceso del príncipe Felipe y no darían la polémica entrevista a Oprah Winfrey.

El esposo de la reina Isabel II estuvo hospitalizado durante un mes en el hospital King Edward VII de Londres, tras una infección a la que se sumó después una operación cardíaca.

Este martes, el duque de Edimburgo que pronto cumplirá 100 años fue dado de alta del recinto asistencial, según comunicó la AFP. Vestido con camisa blanca y jersey color crema, el príncipe Felipe, que desde 2017 está retirado de la vida pública, fue visto en el asiento trasero de un vehículo.

“Para que lo sepas, habían realizado esa entrevista antes de que el príncipe Felipe fuera al hospital”, dijo King en su programa de radio SiriusXM, Gayle King in the House, según recoge la revista People.

“Si algo, Dios no lo quiera, le hubiera pasado, la entrevista no se habría realizado en este momento en particular. Pero la entrevista se hizo y se programó antes de que ingresara en el hospital”, agregó.

La entrevista, tras la grabación, fue emitida el pasado 7 de marzo en la cadena estadounidense CBS. A Chile llegó de la mano de TVN, con una retransmisión el viernes pasado.

En ella, Meghan Markle sostuvo que “en esos meses en que estaba embarazada (…) tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título’ y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera”.

La reina Isabel II, en tanto, respondió a través de un comunicado oficial del Palacio de Buckingham en que detalló que “toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan”.

“Las cuestiones planteadas, en particular la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado”, sentenció.