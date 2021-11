La noticia que muchos fanáticos de “El Juego del Calamar” estaban esperando, llegó: la popular serie de Netflix regresará para una segunda temporada. Así lo confirmó el creador de la ficción coreana, Hwang Dong-hyuk.

En una entrevista, el también director del proyecto aseguró que la segunda entrega es un hecho y está en pleno desarrollo.

“Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor para una segunda temporada, así que casi siento que no nos dejan otra opción”, declaró Dong-hyuk en diálogo con AP.

“Habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Estamos en el proceso creativo y de planificación actualmente. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá”, añadió.

“Les voy a prometer esto: vamos a volver y haremos algo para el mundo”, cerró.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021