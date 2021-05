Cada cierto tiempo el FBI hace públicos algunos de sus archivos sobre personalidades. Recientemente fue el turno de Kurt Cobain, líder de Nirvana que se suicidó en 1994.

Tal como recoge Rolling Stone, el documento de sólo diez páginas consiste en dos cartas de hace algunos años que fueron enviadas al Buró Federal de Investigaciones para instarlos a investigar la muerte del artista como un “asesinato” en vez de un suicidio.

“A millones de fans de todo el mundo les gustaría que las inconsistencias que rodean su muerte se aclararan de una vez por todas”, dice uno de los escritos que data de septiembre de 2003.

La misiva, escrita a máquina, cita al documental Kurt & Courtney del director Nick Broomfield como ejemplo de escepticismo similar. La producción audiovisual, estrenada en 1998, comienza con una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Cobain y las teorías que circularon sobre un supuesto complot.

La segunda carta enviada al FBI, escrita a mano, data de 2007. En ella, se asegura que “los policías que se hicieron cargo del caso nunca fueron muy serios en investigarlo como un asesinato”.

Al respecto, la misiva sostiene que tras la muerte del artista, los investigadores insistieron desde un principio “en que se trataba de un suicidio”.

Este documento menciona supuestas pruebas, no comprobadas, que sostienen que “no había huellas en el arma con la que supuestamente se disparó”. Además, agrega que en su última carta, Cobain “no mencionó nada sobre el deseo de morir, excepto la parte que fue con otra letra y parecía que se había añadido al final”.

El archivo que acaba de hacerse público contiene además las respuestas enviadas por el FBI a ambas cartas.

“Apreciamos su preocupación de que el Sr. Cobain pueda haber sido víctima de un homicidio”, señalan. “Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de homicidio generalmente se encuentran dentro de la jurisdicción de las autoridades estatales o locales”, añaden.

“Para que el FBI inicie una investigación de cualquier queja que recibamos, deben estar presentes hechos específicos que indiquen que ha ocurrido una violación de la ley federal dentro de nuestra jurisdicción de investigación”, se lee en las respuestas.

Cobain murió a los 27 años, justo cuando Nirvana se encontraba en la cúspide, con grandes hits que incluían “Come as you are” y “Smells like teen spirit”.

El músico había llegado lejos en pocos años: de las sombrías calles de la maderera Aberdeen a la fortuna y la fama internacional, que lo llevaron a vivir en una lujosa casa en el exclusivo barrio de Denny-Blaine de Seattle.

Fue en esa casa, en una habitación arriba del garaje, que su cuerpo fue encontrado el 8 de de abril de 1994.

La versión oficial señala que Cobain se pegó un tiro en la cabeza. Los forenses hallaron grandes cantidades de heroína en su organismo, y calcularon que había fallecido el 5 de abril de aquel año.