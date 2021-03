El actor Frankie Muniz (35) fue papá. El protagonista de Malcolm in the Middle dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde dijo estar feliz con el nacimiento de su primer hijo, cuyo nombre no ha sido revelado.

“Chicos, soy padre”, aseguró el intérprete, quien se casó con la modelo Paige Price el año pasado, tras cuatro años de relación.

“Lo amo tanto y amo tanto a mi esposa”, añadió el feliz artista.

A través de Instagram y Youtube, la pareja fue compartiendo el proceso del embarazo de la modelo y las ansias que sentían con el nacimiento de su bebé.

“Nos sorprendió y emocionó escuchar la noticia de que seremos padres”, escribieron en la descripción del video donde anunciaron la noticia.

En las imágenes, Frankie explicó que tras contraer matrimonio en febrero de 2020, se han dedicado a viajar y a vivir “oportunidades únicas en la vida”.

“Aunque todavía creemos que son los pequeños momentos entre los grandes los que te hacen sentir más feliz, nada se compara con escuchar los latidos del corazón de tu pequeño“, agregó el actor.

Respecto del embarazo, recordó que “en el segundo que escuché ese latido, la realidad se instaló. Estaba tirando nombres de bebés y elecciones de carreras futuras. Los dos estamos muy emocionados por el futuro y estamos ansiosos por conocer a nuestro pequeño”.

Los especialistas habían pronosticado que la pareja tendría limitaciones para tener hijos debido a algunos problemas genéticos.

Recordemos que Muniz ha vivido duros momentos de su salud. En octubre de 2017, tal como contó BioBioChile, se reveló que el actor no recuerda gran parte de su participación en Malcolm in the middle debido a una serie de ataques cerebrales.

En concreto, el intérprete había sufrido 15 mini infartos en su cerebro que, incluso, lo tuvieron al borde de la muerte.

“La gente piensa que mi mejor año sería el que empezó Malcolm porque me permitió vivir mis sueños. He hecho todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso. Creo que casi parece que no era yo. No hay sentimientos negativos, simplemente no me acuerdo”, contó el actor mientras participaba en Dancing with stars.

“Es algo de lo que nunca he hablado… Es mi vida, pero estábamos hablando de Malcolm y de cómo empezó y yo realmente no tengo recuerdos de estar en la serie. Mi memoria de estar en la ficción es ver los episodios (…) Me pone un poco triste”, cerró.