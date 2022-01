La proporción de ahorrantes que dice hacerlo en instituciones formales (bancos, cooperativas, compañías de seguro, corredoras de bolsa, cuenta 2 AFP, APV, fondos mutuos, etc) supera el 80%, siendo este porcentaje aún mayor en adultos y adultos mayores, según indicó un estudio realizado por Coopeuch.

Un aumento de la disposición de ahorrar de las personas en Chile producto de los retiros de fondos de pensiones y las ayudas fiscales fue una de las principales conclusiones del estudio denominado “Panorama del Ahorro en Chile” desarrollado por la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch.

De acuerdo con la encuesta, se observó un aumento importante de la proporción de personas que dicen estar ahorrando entre el primer y segundo semestre de este año.

En efecto, en la segunda parte del año pasado, el 65% de los encuestados reconoció estar ahorrando, comparado con el 42,3% que lo hizo en el primer semestre.

“Los apoyos fiscales y los retiros de los fondos de pensiones han permitido a las familias chilenas contar con mayor liquidez”, comenta Marcela Núñez, gerenta de la división Productos y Marketing de la cooperativa.

“La noticia positiva es que no todo se ha ido a consumo, sino que también ha contribuido al ahorro de las personas. Esto nos confirma que, a medida que los ingresos de las personas aumentan, también lo hace el ahorro”, agregó.

Sin embargo, un porcentaje importante de la muestra en el segundo semestre (38%) revela que también ahorra a través de medios informales como “bajo el colchón”, “alcancías”, “pollas”, entre otras.

No obstante, sigue habiendo un porcentaje de la población que declaró en la encuesta que no ahorran porque no le alcanza para hacerlo, debido a sus bajos ingresos.

Hay un segmento que declara estar pagando deudas e, incluso, en el segundo semestre, surgió el aumento del costo de la vida como uno de los motivos para no ahorrar.

¿Para qué está ahorrando las personas?, según Coopeuch

En el corto plazo, considerando un tiempo menor a 12 meses, la gente se inclinó por ahorrar para emergencias e imprevistos (56%), y vacaciones (32%).

Con respecto al mediano plazo (entre uno y cinco años) y el largo plazo (sobre cinco años) la prioridad parece ser la vivienda con un 55% y 54% respectivamente.

Mientras que la jubilación parece ser menos relevante con un 28% de las respuestas de las razones de ahorro a largo plazo.

La encuesta también abordó los retiros de fondos de pensiones y las ayudas fiscales entregadas durante la pandemia, donde el 83% declaró haber efectuado un o todos los retiros y un 50% reconoció haber recibido algún tipo de ayuda por parte del estado.

La investigación reveló que dos tercios de las personas que realizaron el retiro del 10% de los fondos previsionales o que recibieron ayudas estatales destinaron los recursos al ahorro.

Finalmente, desde Coopeuch se indicó que el estudio “Panorama del Ahorro en Chile” tuvo como objetivo conocer la disposición de las personas al ahorro.