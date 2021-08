La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) anunció el inicio de las inscripciones para la denominada Compensación iPhone.

Se trata del pago de compensaciones para dueños de iPhone, contempladas en el acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, que son los representantes locales de la marca.

Lo anterior se enmarca en la Demanda Colectiva que fue presentada a fines de 2018.

De acuerdo a lo dado a conoce por Odecu, las personas que se inscriban para el pago de compensaciones deberán realizar una declaración jurada.

En el documento deben asegurar haber sido usuarias de alguno de los modelos que forman parte del acuerdo y haber experimentado un rendimiento deficiente en un determinado periodo de tiempo. Además, será necesario que identifiquen el equipo correspondiente mediante su número de serie.

¿Qué modelos específicos están dentro del acuerdo compensatorio?

1.- iPhone 6

2.- iPhone 6 Plus

3.- iPhone 6s

4.- iPhone 6s Plus

5.- iPhone 7

6.- iPhone 7 Plus

7.- iPhone 7 SE

¿Dónde puedes inscribirte para la Compensación iPhone?

Según Odecu, para inscribirte debes ingresar al sitio web conciliacionsmartphones.cl.

Esta página es administrada por la empresa auditora Deloitte Chile, que está a cargo de recibir las inscripciones y procesarlas.

Luego de recibir los antecedentes de todas los usuarios interesados y tras verificar que se ajusten al acuerdo, la empresa tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Compensación iPhone?

De acuerdo a lo especificado por la entidad administradora de la conciliación, los requisitos para solicitar la compensación son:

– El solicitante debe ser un usuario chileno, que tenga o haya tenido un equipo que haya experimentado una reducción en el rendimiento durante la ejecución del sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para equipos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE) o iOS 11.2 o posterior (para equipos iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

– La persona que pida la compensación no debe encontrarse comprendida en las causales de exclusión contempladas en la conciliación.

– Quien pida la compensación deberá llenar el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual directamente en el portal web y acompañar copia de la cédula de identidad.

Puedes acceder al formulario directamente en este enlace.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones?

El plazo para inscribirse va desde el 24 de agosto hasta el 24 de noviembre de 2021.

¿Cuál es el monto de la compensación?

La compensación para cada usuario se calculará dividendo el monto global, que corresponde a cerca de $2.500 millones, por el número de solicitudes aprobadas.

Según lo explicado por Deloitte Chile y por Odecu, el monto final por equipo tiene como tope máximo 1,25 UF, es decir, cerca de 36.800 pesos.

En caso de que exista un remanente, en el acuerdo se estableció que éste sea entregado a la Fundación Las Rosas y a la Fundación Mi Parque.